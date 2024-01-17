17 января 2024

Каких врачей не хватает в городских больницах ЯНАО

В больницы Нового Уренгоя и Ноябрьска ищут медицинских специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, каталка больничная, лечащий врач
В городских больницах Ямала отсутствует дефицит врачей Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа утверждают, что ко многим медицинским специалистам сложно записаться на прием. Однако, острой нехватки врачей на Ямале нет. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали какие доктора востребованы в Новом Уренгое и Ноябрьске.

«В Новом Уренгое будут востребованы детский аллерголог, гастроэнтеролог, врач-инфекционист, врач УЗИ. Что касается Ноябрьска, здесь будут востребованы детские офтальмологи, сейчас идет активный подбор кандидатов, реаниматолог, нефролог и гематолог», — говорится в сообщении.

Кроме того, в депздраве объяснили, что консультацию специалистов, которые отсутствуют в медицинских учреждениях округа, можно получить как по телемедицине, так и за пределами округа в федеральных центрах страны. «В прошлом году наши врачи провели почти 30 тысяч телемедицинских консультаций: 24,3 тысяч внутри региона и 5,5 тысяч с федеральными центрами», — рассказали специалисты.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа утверждают, что ко многим медицинским специалистам сложно записаться на прием. Однако, острой нехватки врачей на Ямале нет. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали какие доктора востребованы в Новом Уренгое и Ноябрьске. «В Новом Уренгое будут востребованы детский аллерголог, гастроэнтеролог, врач-инфекционист, врач УЗИ. Что касается Ноябрьска, здесь будут востребованы детские офтальмологи, сейчас идет активный подбор кандидатов, реаниматолог, нефролог и гематолог», — говорится в сообщении. Кроме того, в депздраве объяснили, что консультацию специалистов, которые отсутствуют в медицинских учреждениях округа, можно получить как по телемедицине, так и за пределами округа в федеральных центрах страны. «В прошлом году наши врачи провели почти 30 тысяч телемедицинских консультаций: 24,3 тысяч внутри региона и 5,5 тысяч с федеральными центрами», — рассказали специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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