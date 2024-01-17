Каких врачей не хватает в городских больницах ЯНАО

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа утверждают, что ко многим медицинским специалистам сложно записаться на прием. Однако, острой нехватки врачей на Ямале нет. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали какие доктора востребованы в Новом Уренгое и Ноябрьске.
«В Новом Уренгое будут востребованы детский аллерголог, гастроэнтеролог, врач-инфекционист, врач УЗИ. Что касается Ноябрьска, здесь будут востребованы детские офтальмологи, сейчас идет активный подбор кандидатов, реаниматолог, нефролог и гематолог», — говорится в сообщении.
Кроме того, в депздраве объяснили, что консультацию специалистов, которые отсутствуют в медицинских учреждениях округа, можно получить как по телемедицине, так и за пределами округа в федеральных центрах страны. «В прошлом году наши врачи провели почти 30 тысяч телемедицинских консультаций: 24,3 тысяч внутри региона и 5,5 тысяч с федеральными центрами», — рассказали специалисты.
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