В Telegram появился фэйковый аккаунт бывшего мэра Кургана Елены Ситниковой. Об этом предупреждает администрация города.
«В Telegram создан фейковый канал экс-главы Кургана Елены Ситниковой. Он позиционируется как официальный источник информации о деятельности администрации города. Данный аккаунт не принадлежит Елене Ситниковой», — написано на telegram-канале мэрии.
Ситникова руководила городом с 2021 года. Она ушла в отставку по собственному желанию 10 января 2024 года. Администрацию сейчас возглавляет Анастасия Аргышева. Страница в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал Ситниковой были удалены, а затем в мессенджере был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не экс-глава Кургана.
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