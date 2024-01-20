20 января 2024
19 января 2024

В Telegram создан фэйк-аккаунт экс-главы Кургана Елены Ситниковой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по публикациям, канал был создан 17 января Фото:

В Telegram появился фэйковый аккаунт бывшего мэра Кургана Елены Ситниковой. Об этом предупреждает администрация города.

«В Telegram создан фейковый канал экс-главы Кургана Елены Ситниковой. Он позиционируется как официальный источник информации о деятельности администрации города. Данный аккаунт не принадлежит Елене Ситниковой», — написано на telegram-канале мэрии.

Ситникова руководила городом с 2021 года. Она ушла в отставку по собственному желанию 10 января 2024 года. Администрацию сейчас возглавляет Анастасия Аргышева. Страница в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал Ситниковой были удалены, а затем в мессенджере был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не экс-глава Кургана.

На момент публикации у канала было два подписчика
На момент публикации у канала было два подписчика

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В Telegram появился фэйковый аккаунт бывшего мэра Кургана Елены Ситниковой. Об этом предупреждает администрация города. «В Telegram создан фейковый канал экс-главы Кургана Елены Ситниковой. Он позиционируется как официальный источник информации о деятельности администрации города. Данный аккаунт не принадлежит Елене Ситниковой», — написано на telegram-канале мэрии. Ситникова руководила городом с 2021 года. Она ушла в отставку по собственному желанию 10 января 2024 года. Администрацию сейчас возглавляет Анастасия Аргышева. Страница в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал Ситниковой были удалены, а затем в мессенджере был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не экс-глава Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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