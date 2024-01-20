Ямал Ири посетил стенд ЯНАО на выставке «Россия» и рассказал «Первому каналу» о своей сложной работе волшебника
Ямальский Дед Мороз Ямал Ири посетил стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Ямала.
«Что делают Деды Морозы после Нового года? Наш Ямал Ири, к примеру, отправился в Москву на выставку „Россия“», — написано в сообщении.
Ямальский Дед Мороз погулял по павильону и пообщался с гостями. Также Ямал Ири рассказал «Первому каналу» о своей сложной работе волшебника.
Стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» обновляли к Новому Году. Все посетители стенда могли написать письмо ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири, а сотрудники мэрии заботились об их доставке на Ямал.
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