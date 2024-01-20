20 января 2024
19 января 2024

Ямал Ири посетил стенд ЯНАО на выставке «Россия». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, народный костюм
Ямал Ири посетил стенд ЯНАО на выставке «Россия» и рассказал «Первому каналу» о своей сложной работе волшебника Фото:

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири посетил стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Ямала.

«Что делают Деды Морозы после Нового года? Наш Ямал Ири, к примеру, отправился в Москву на выставку „Россия“», — написано в сообщении.

Ямальский Дед Мороз погулял по павильону и пообщался с гостями. Также Ямал Ири рассказал «Первому каналу» о своей сложной работе волшебника.

Стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» обновляли к Новому Году. Все посетители стенда могли написать письмо ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири, а сотрудники мэрии заботились об их доставке на Ямал.

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Ямальский Дед Мороз Ямал Ири посетил стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Ямала. «Что делают Деды Морозы после Нового года? Наш Ямал Ири, к примеру, отправился в Москву на выставку „Россия“», — написано в сообщении. Ямальский Дед Мороз погулял по павильону и пообщался с гостями. Также Ямал Ири рассказал «Первому каналу» о своей сложной работе волшебника. Стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» обновляли к Новому Году. Все посетители стенда могли написать письмо ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири, а сотрудники мэрии заботились об их доставке на Ямал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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