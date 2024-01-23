Экономика Бизнес Экс-глава «Курганмашзавода» возглавил фирму по производству ювелирных изделий 24 января 2024 в 09:35 Размер текста - 17 + Фирма «Даниэл Баррен» производит ювелирные изделия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший владелец оборонного предприятия «Курганмашзавод» Михаил Болотин возглавил компанию «Даниэл Баррен», занимающуюся производством ювелирных и драгоценных изделий. Об этом сообщается в информации фирмы. «ООО „Даниэл Баррен“. Новый генеральный директор предприятия: Михаил Григорьевич Болотин», — говорится в информации о руководителях, опубликованной на сервисе СБИС. Одним из владельцев данной фирмы является компания Болотина — «Железная Мануфактура Урала», в которой ему принадлежит 100% актива. Компания «Даниэл Баррен» была открыта в мае 2021 года. Юридический адрес находится в Москве. Выручка фирмы составляет один млн рублей. Общая стоимость бизнеса оценивается более чем на 22 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина за год 2022 год потеряла 24 млн рублей выручки. Чистые убытки фирмы «Железная Мануфактура Урала» составили около восьми млн рублей. Бывший владелец оборонного предприятия «Курганмашзавод» Михаил Болотин возглавил компанию «Даниэл Баррен», занимающуюся производством ювелирных и драгоценных изделий. Об этом сообщается в информации фирмы. «ООО „Даниэл Баррен“. Новый генеральный директор предприятия: Михаил Григорьевич Болотин», — говорится в информации о руководителях, опубликованной на сервисе СБИС. Одним из владельцев данной фирмы является компания Болотина — «Железная Мануфактура Урала», в которой ему принадлежит 100% актива. Компания «Даниэл Баррен» была открыта в мае 2021 года. Юридический адрес находится в Москве. Выручка фирмы составляет один млн рублей. Общая стоимость бизнеса оценивается более чем на 22 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина за год 2022 год потеряла 24 млн рублей выручки. Чистые убытки фирмы «Железная Мануфактура Урала» составили около восьми млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям