23 января 2024

Экс-глава «Курганмашзавода» возглавил фирму по производству ювелирных изделий

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, драгоценные камни, драгоценности, ювелирные изделия, бриллианты, ювелирка, алмаз
Фирма «Даниэл Баррен» производит ювелирные изделия Фото:

Бывший владелец оборонного предприятия «Курганмашзавод» Михаил Болотин возглавил компанию «Даниэл Баррен», занимающуюся производством ювелирных и драгоценных изделий. Об этом сообщается в информации фирмы.

«ООО „Даниэл Баррен“. Новый генеральный директор предприятия: Михаил Григорьевич Болотин», — говорится в информации о руководителях, опубликованной на сервисе СБИС. Одним из владельцев данной фирмы является компания Болотина — «Железная Мануфактура Урала», в которой ему принадлежит 100% актива.

Компания «Даниэл Баррен» была открыта в мае 2021 года. Юридический адрес находится в Москве. Выручка фирмы составляет один млн рублей. Общая стоимость бизнеса оценивается более чем на 22 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина за год 2022 год потеряла 24 млн рублей выручки. Чистые убытки фирмы «Железная Мануфактура Урала» составили около восьми млн рублей.

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Бывший владелец оборонного предприятия «Курганмашзавод» Михаил Болотин возглавил компанию «Даниэл Баррен», занимающуюся производством ювелирных и драгоценных изделий. Об этом сообщается в информации фирмы. «ООО „Даниэл Баррен“. Новый генеральный директор предприятия: Михаил Григорьевич Болотин», — говорится в информации о руководителях, опубликованной на сервисе СБИС. Одним из владельцев данной фирмы является компания Болотина — «Железная Мануфактура Урала», в которой ему принадлежит 100% актива. Компания «Даниэл Баррен» была открыта в мае 2021 года. Юридический адрес находится в Москве. Выручка фирмы составляет один млн рублей. Общая стоимость бизнеса оценивается более чем на 22 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина за год 2022 год потеряла 24 млн рублей выручки. Чистые убытки фирмы «Железная Мануфактура Урала» составили около восьми млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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