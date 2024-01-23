Экс-глава «Курганмашзавода» возглавил фирму по производству ювелирных изделий

Бывший владелец оборонного предприятия «Курганмашзавод» Михаил Болотин возглавил компанию «Даниэл Баррен», занимающуюся производством ювелирных и драгоценных изделий. Об этом сообщается в информации фирмы.
«ООО „Даниэл Баррен“. Новый генеральный директор предприятия: Михаил Григорьевич Болотин», — говорится в информации о руководителях, опубликованной на сервисе СБИС. Одним из владельцев данной фирмы является компания Болотина — «Железная Мануфактура Урала», в которой ему принадлежит 100% актива.
Компания «Даниэл Баррен» была открыта в мае 2021 года. Юридический адрес находится в Москве. Выручка фирмы составляет один млн рублей. Общая стоимость бизнеса оценивается более чем на 22 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина за год 2022 год потеряла 24 млн рублей выручки. Чистые убытки фирмы «Железная Мануфактура Урала» составили около восьми млн рублей.
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