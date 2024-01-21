21 января 2024
20 января 2024

В Тюменской области нашли мужчину, потерявшего память. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, полицейский, мужчина, зима, пустая улица
Мужчина был одет в белую куртку, синий свитер, джинсы и черную кепку Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) нашли потерявшего память мужчину. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите опознать человека! Возможна потеря памяти. С 20 января 2024 года находится в Областной больнице №23», — рассказали в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что мужчине примерно 50 лет. Он был одет в белую куртку, синий свитер, джинсы и черную кепку. Всех, кто знает жителя, просят обратиться на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 или позвонить инфоргам поиска 8-922-005-95-59.

Фото:

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В Ялуторовске (Тюменская область) нашли потерявшего память мужчину. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите опознать человека! Возможна потеря памяти. С 20 января 2024 года находится в Областной больнице №23», — рассказали в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Известно, что мужчине примерно 50 лет. Он был одет в белую куртку, синий свитер, джинсы и черную кепку. Всех, кто знает жителя, просят обратиться на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 или позвонить инфоргам поиска 8-922-005-95-59.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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