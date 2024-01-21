Группу курганцев будут судить за убийство знакомого

Закончилось расследование убийство жителя Шатрово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области завершили расследование убийства в Шатровском округе. Два курганца нанесли ножевые ранения своему знакомому, от чего тот умер. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей села Шатрово Шатровского района. Мужчины обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору. Жертвой совершенного преступления стал их общий знакомый 1980 года рождения», — указано в посте канала.

Сообщается, что из-за произошедшего между ними конфликта два курганца взяли ножи и пришли в дом к погибшему. Там мужчины под надуманным предлогом пригласили знакомого выйти на улицу. В посте указано, что обвиняемые нанесли множественные удары ножом, от которых потерпевший умер на месте. Отмечается, что следователи нашли нападавших по горячим следам, после чего задержали. В ближайшее время материалы дела будут переданы на рассмотрение в суд.

Ранее URA.RU писало, что курганца должны были судить за убийство женщины в новогоднюю ночь. Тогда в ночь на 31 декабря мужчина зарезал ножом знакомую, которая находилась у него в гостях.