21 января 2024

Группу курганцев будут судить за убийство знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Закончилось расследование убийство жителя Шатрово Фото:

В Курганской области завершили расследование убийства в Шатровском округе. Два курганца нанесли ножевые ранения своему знакомому, от чего тот умер. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей села Шатрово Шатровского района. Мужчины обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору. Жертвой совершенного преступления стал их общий знакомый 1980 года рождения», — указано в посте канала.

Сообщается, что из-за произошедшего между ними конфликта два курганца взяли ножи и пришли в дом к погибшему. Там мужчины под надуманным предлогом пригласили знакомого выйти на улицу. В посте указано, что обвиняемые нанесли множественные удары ножом, от которых потерпевший умер на месте. Отмечается, что следователи нашли нападавших по горячим следам, после чего задержали. В ближайшее время материалы дела будут переданы на рассмотрение в суд.

Ранее URA.RU писало, что курганца должны были судить за убийство женщины в новогоднюю ночь. Тогда в ночь на 31 декабря мужчина зарезал ножом знакомую, которая находилась у него в гостях.

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В Курганской области завершили расследование убийства в Шатровском округе. Два курганца нанесли ножевые ранения своему знакомому, от чего тот умер. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей села Шатрово Шатровского района. Мужчины обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору. Жертвой совершенного преступления стал их общий знакомый 1980 года рождения», — указано в посте канала. Сообщается, что из-за произошедшего между ними конфликта два курганца взяли ножи и пришли в дом к погибшему. Там мужчины под надуманным предлогом пригласили знакомого выйти на улицу. В посте указано, что обвиняемые нанесли множественные удары ножом, от которых потерпевший умер на месте. Отмечается, что следователи нашли нападавших по горячим следам, после чего задержали. В ближайшее время материалы дела будут переданы на рассмотрение в суд. Ранее URA.RU писало, что курганца должны были судить за убийство женщины в новогоднюю ночь. Тогда в ночь на 31 декабря мужчина зарезал ножом знакомую, которая находилась у него в гостях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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