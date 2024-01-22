В подсобке загорелся спортивный инвентарь
В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В подсобке загорелся спортивный инвентарь.
«22 января 2024 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, дом 3а. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь», — сообщили в МЧС.
В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 41 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.
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