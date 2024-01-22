В Тюмени произошел пожар в спортивной школе. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
В подсобке загорелся спортивный инвентарь Фото:

В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В подсобке загорелся спортивный инвентарь.

«22 января 2024 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, дом 3а. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь», — сообщили в МЧС.

В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 41 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.

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В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В подсобке загорелся спортивный инвентарь. «22 января 2024 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, дом 3а. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь», — сообщили в МЧС. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 41 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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