В Тюмени произошел пожар в спортивной школе. Видео

22 января 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

В подсобке загорелся спортивный инвентарь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В подсобке загорелся спортивный инвентарь. «22 января 2024 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, дом 3а. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь», — сообщили в МЧС. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 41 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.

В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В подсобке загорелся спортивный инвентарь. «22 января 2024 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, дом 3а. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь», — сообщили в МЧС. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 41 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.