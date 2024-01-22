Челябинский губернатор выразил соболезнования главе ДНР в связи с терактом

22 января 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Лиц, реализовавших этот античеловеческий акт, ждет наказание, уверен Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Десятки людей погибли при обстреле центра Донецка Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования главе Донецкой народной республики Денису Пушилину и жителям региона в связи с терактом, в котором погибли мирные граждане. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «Выражаю соболезнования Вам и всем жителям ДНР в связи с гибелью людей в результате обстрела столицы республики. Жители Челябинской области возмущены преступным деянием террористического режима и низко склоняют головы перед светлой памятью невинных жертв», — приводит слова Текслера пресс-служба в официальном telegram-канале регионального правительства. Текслер выразил сочувствие близким погибших и пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины. Лиц, реализовавших этот античеловеческий акт, ждет суровое наказание, уверен челябинский губернатор. Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук заявил, что город готов принять пострадавших в результате теракта 21 января в Донецке и их семьи на реабилитацию. Накануне он также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших. 21 января Вооруженные силы Украины обстреляли рынок в Донецке. Число погибших достигло 28 человек, еще 30 получили ранения, сообщил Пушилин. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить тех, кто причастен к обстрелу рынка. 22 января в ДНР объявлен днем траура по жертвам атаки. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков рассказал URA.RU, что минимизировать жертвы и ущерб, связанный с атаками по Донецку, можно, создав стокилометровую «санитарную зону». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования главе Донецкой народной республики Денису Пушилину и жителям региона в связи с терактом, в котором погибли мирные граждане. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «Выражаю соболезнования Вам и всем жителям ДНР в связи с гибелью людей в результате обстрела столицы республики. Жители Челябинской области возмущены преступным деянием террористического режима и низко склоняют головы перед светлой памятью невинных жертв», — приводит слова Текслера пресс-служба в официальном telegram-канале регионального правительства. Текслер выразил сочувствие близким погибших и пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины. Лиц, реализовавших этот античеловеческий акт, ждет суровое наказание, уверен челябинский губернатор. Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук заявил, что город готов принять пострадавших в результате теракта 21 января в Донецке и их семьи на реабилитацию. Накануне он также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших. 21 января Вооруженные силы Украины обстреляли рынок в Донецке. Число погибших достигло 28 человек, еще 30 получили ранения, сообщил Пушилин. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить тех, кто причастен к обстрелу рынка. 22 января в ДНР объявлен днем траура по жертвам атаки. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков рассказал URA.RU, что минимизировать жертвы и ущерб, связанный с атаками по Донецку, можно, создав стокилометровую «санитарную зону».