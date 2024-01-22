Как уберечь Донецк от жертв среди мирных жителей

Командир «Русского Легиона» Фомченков: линию фронта нужно отодвинуть от Донецка

22 января 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Минимизировать жертвы и ущерб, связанный с атаками по Донецку, можно, создав стокилометровую «санитарную зону» (отодвинуть противника и его вооружение на расстояние, с которого не могут идти обстрелы). Это спасет от ударов БПЛА и дальнобойной артиллерии. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков, отметив, что Украина перенесла тактику боев с линии фронта на мирные города. Вооруженные силы Украины в воскресенье 21 января провели массированный артиллерийский удар по рынку в одном из районов Донецка, Число погибших достигло 28 человек, 30 граждан получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить тех, кто причастен к обстрелу рынка. «Взятие Авдеевки и прилегающих районов снизит возможности украинской артиллерии вести обстрел Донецка, но полностью проблему не решит. Нужно отодвинуть противника значительно дальше на всем протяжении фронта вдоль Донецка и вести системную работу по противодействию атакам БПЛА, включающую разведку стартовых площадок и центров управления, нанесение упреждающих ударов и развитие системы противовоздушной обороны тыловой зоны», — сказал Сергей Фомченков. От атак Himars поможет только завершение спецоперации по плану РФ. «Полностью проблему можно решить, конечно, только окончательной военной победой и сменой режима в Киеве. Создание „санитарной зоны“ вокруг Донецкой агломерации (Донецк, Макеевка, Горловка) позволит минимизировать возможности противника наносить удары по этим густонаселенным городам, что и приводит к большим жертвам и серьезному ущербу. С учетом современных средств ведения войны „санитарная зона“ должна быть хотя бы 100 км. От Himars это не спасет, но от основного числа ударных дронов и дальнобойной артиллерии противника защитит», — отметил собеседник агентства. События последних дней показывают, что Киев делает упор на террористические атаки против мирного населения, подчеркнул командир добровольческого движения. «Фактически ВСУ пытаются перенести боевые действия с линии фронта вглубь нашей территории. Применяется также тактика использования артиллерии в сочетании с применением ударных БПЛА, как на фронте. Только теперь она используется по отношению к мирным гражданам и объектам гражданской инфраструктуры», — заявил Фомченков. Такой способ выбран Украиной из-за невозможности победить на поле боя, уверен специалист. «Появление ударных дронов противника в большом количестве в черте города с нанесением точных ударов по мирным гражданам и инфраструктурным объектам сразу стало очень чувствительным. На что, видимо, и рассчитывает киевская власть. Не имея сил выиграть противостояние на линии боевого соприкосновения, они рассчитывают на негативный резонанс в обществе. На фронте солдаты носят бронежилеты и каски, находятся в укрытиях, знают, как вести себя, а обычный мирный гражданин, идущий по своим делам по городу, практически не защищен. Да, конечно, есть развитая система ПВО над городом и всеми тыловыми районами, но перехватить БПЛА противника при массовом использовании достаточно нелегко», — заключил он. Ранее член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что в мире не существует противовоздушной обороны, которая бы полностью прикрывала тот или иной объект, район. Но после указа президента России Владимира Путина по уплотнению ПВО Россия стала обороняться значительно лучше. На встрече с военными корреспондентами Путин заявил, что в случае продолжения обстрелов ВСУ на Украине нужно создать «санитарную зону», чтобы из-за ее пределов нельзя было достать российские регионы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что проходить она должна по границам Львова.