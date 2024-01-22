22 января 2024

В Тюменской области спасли женщину с желудком в груди

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, врач, лупа хирургическая, доктора
Подготовку к операции провели в кратчайшие сроки Фото:

В Тюменской области врачи удалили пациентке грыжу пищевода, из-за которой желудок пациентки оказался в грудной полости. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Тобольские врачи спасли женщину с опасной патологией. В течение многих лет у нее была анемия, лекарства не помогали и требовалось постоянно переливать кровь. При обследовании ЖКТ врач выявил гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок пациентки находился в грудной полости», — рассказали в депздраве.

Женщине нужна была срочная операция, однако из-за анемии провести ее сразу было невозможно. Однако врачи нашли выход: пациентку перевели в терапевтическое отделение, подняли ей гемоглобин, а затем провели необходимое вмешательство, но уже в Тюмени. На подготовку ушло всего несколько часов.

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В Тюменской области врачи удалили пациентке грыжу пищевода, из-за которой желудок пациентки оказался в грудной полости. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Тобольские врачи спасли женщину с опасной патологией. В течение многих лет у нее была анемия, лекарства не помогали и требовалось постоянно переливать кровь. При обследовании ЖКТ врач выявил гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок пациентки находился в грудной полости», — рассказали в депздраве. Женщине нужна была срочная операция, однако из-за анемии провести ее сразу было невозможно. Однако врачи нашли выход: пациентку перевели в терапевтическое отделение, подняли ей гемоглобин, а затем провели необходимое вмешательство, но уже в Тюмени. На подготовку ушло всего несколько часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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