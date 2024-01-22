В Тюменской области спасли женщину с желудком в груди

23 января 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Подготовку к операции провели в кратчайшие сроки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области врачи удалили пациентке грыжу пищевода, из-за которой желудок пациентки оказался в грудной полости. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Тобольские врачи спасли женщину с опасной патологией. В течение многих лет у нее была анемия, лекарства не помогали и требовалось постоянно переливать кровь. При обследовании ЖКТ врач выявил гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок пациентки находился в грудной полости», — рассказали в депздраве. Женщине нужна была срочная операция, однако из-за анемии провести ее сразу было невозможно. Однако врачи нашли выход: пациентку перевели в терапевтическое отделение, подняли ей гемоглобин, а затем провели необходимое вмешательство, но уже в Тюмени. На подготовку ушло всего несколько часов.

В Тюменской области врачи удалили пациентке грыжу пищевода, из-за которой желудок пациентки оказался в грудной полости. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Тобольские врачи спасли женщину с опасной патологией. В течение многих лет у нее была анемия, лекарства не помогали и требовалось постоянно переливать кровь. При обследовании ЖКТ врач выявил гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок пациентки находился в грудной полости», — рассказали в депздраве. Женщине нужна была срочная операция, однако из-за анемии провести ее сразу было невозможно. Однако врачи нашли выход: пациентку перевели в терапевтическое отделение, подняли ей гемоглобин, а затем провели необходимое вмешательство, но уже в Тюмени. На подготовку ушло всего несколько часов.