В Тюменской области спасли женщину с желудком в груди

В Тюменской области врачи удалили пациентке грыжу пищевода, из-за которой желудок пациентки оказался в грудной полости. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
«Тобольские врачи спасли женщину с опасной патологией. В течение многих лет у нее была анемия, лекарства не помогали и требовалось постоянно переливать кровь. При обследовании ЖКТ врач выявил гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок пациентки находился в грудной полости», — рассказали в депздраве.
Женщине нужна была срочная операция, однако из-за анемии провести ее сразу было невозможно. Однако врачи нашли выход: пациентку перевели в терапевтическое отделение, подняли ей гемоглобин, а затем провели необходимое вмешательство, но уже в Тюмени. На подготовку ушло всего несколько часов.
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