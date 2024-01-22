Жители ЯНАО не готовы к снижению зарплат

Рынок труда в ЯНАО остро нуждается в специалистах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямальцы не хотели бы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы, сообщает служба исследований hh.ru. При этом рынок труда в ЯНАО остро нуждается в специалистах. За год средняя зарплата в округе выросла на 24%.

«Пойти на снижение ожиданий по зарплате ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства готовы только 33% опрошенных, и эта доля сократилась относительно аналогичного периода 2022 года, когда так отвечали 37% респондентов. Иными словами, соискатели все реже идут на уступки по зарплате», — сообщается на платформе службы исследований hh.ru.

Конкуренция на рынке труда в округе по некоторым профессиям низкая, и работодатели готовы к повышению зарплат. «Мы видим это в вакансиях: так в Ямало-Ненецком АО в 2023 году медианная предлагаемая зарплата выросла на 24% и составила в декабре 79 000 рублей», — рассказала агентству директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

По данным опроса, поумерить зарплатные аппетиты готовы IT-специалисты (48%), сотрудники сферы «Страхование» (41%) и «Добыча сырья» (41%). Не готовы к снижению зарплаты специалисты из сферы «Строительство, недвижимость» (60%), «Закупки» (58%), «Автомобильный бизнес» и «Розничная торговля» (по 57% каждая).

Большая часть жителей ЯНАО в конце 2023 года чувствовала себя уверенно на рабочем месте: 70% опрошенных в регионе отметили, что не ощущают угрозы увольнения. 20%, наоборот, считают, что такой риск есть, 10% затруднились ответить.

Наиболее устойчиво себя чувствуют сотрудники из отраслей «Добыча сырья» (81%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование» (76%). Сильнее других ощущают нестабильность на рабочем месте те, кто занимается инвестициями и топ-менеджментом (по 26%), а также специалисты по закупкам и логистике (по 24%), продажники (22%).

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО стал одним из регионов РФ с самой низкой безработицей. В банке вакансий окружного центра занятости населения 13 800 свободных рабочих мест.