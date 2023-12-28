ЯНАО стал одним из регионов РФ с самой низкой безработицей

29 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В банке вакансий в ЯНАО — 13 800 свободных рабочих мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В некоторых регионах России уровень безработицы опустился до рекордно низких отметок — ниже полутора процентов. В числе лидеров — и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». «Последние показатели безработицы по стране находятся на рекордно низких отметках. При этом в отдельных регионах безработица в последние месяцы опустилась до 1,5% и ниже (г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Чукотский АО, ЯНАО)», — утверждают авторы статьи, опубликованной на сайте компании «Эксперт РА». В банке вакансий окружного центра занятости населения — 13 800 свободных рабочих мест. По данным департамента экономики ЯНАО, численность официально зарегистрированных безработных на конец 2023 года составляет 1005 человек. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале самая низкая безработица в России, а по уровню занятости населения округ занимает второе место в стране. В поиске работы находятся меньше тысячи жителей региона, это на 30 процентов ниже, чем в прошлом году.

В некоторых регионах России уровень безработицы опустился до рекордно низких отметок — ниже полутора процентов. В числе лидеров — и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». «Последние показатели безработицы по стране находятся на рекордно низких отметках. При этом в отдельных регионах безработица в последние месяцы опустилась до 1,5% и ниже (г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Чукотский АО, ЯНАО)», — утверждают авторы статьи, опубликованной на сайте компании «Эксперт РА». В банке вакансий окружного центра занятости населения — 13 800 свободных рабочих мест. По данным департамента экономики ЯНАО, численность официально зарегистрированных безработных на конец 2023 года составляет 1005 человек. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале самая низкая безработица в России, а по уровню занятости населения округ занимает второе место в стране. В поиске работы находятся меньше тысячи жителей региона, это на 30 процентов ниже, чем в прошлом году.