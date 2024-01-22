В администрации Тобольска произошло важное назначение

В Тобольске заместителем главы администрации назначен Василий Кожедуб

23 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В профессиональной копилке нового зама есть работа педагогом и в сфере здравоохранения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У мэра Тобольска Максима Афанасьева появился новый заместитель: им стал Василий Кожедуб, который будет отвечать за предпринимательство, инвестиции и другие направления, а также курировать департамент экономики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Глава города Максим Афанасьев представил нового заместителя — Василия Владимировича Кожедуба. Он будет курировать направление предпринимательской деятельности и инвестиций, в частности — департамент экономики, а также вопросы, связанные с общественными объединениями: территориальное общественное самоуправление, социально ориентированные НКО, Общественную палату, инициативные группы и объединения, в первую очередь — молодежные», — сообщили в мэрии. Василий Кожедуб окончил Тобольский государственный педагогический институт и Тюменский государственный университет. Работал преподавателем, а также в сфере здравоохранения.

У мэра Тобольска Максима Афанасьева появился новый заместитель: им стал Василий Кожедуб, который будет отвечать за предпринимательство, инвестиции и другие направления, а также курировать департамент экономики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Глава города Максим Афанасьев представил нового заместителя — Василия Владимировича Кожедуба. Он будет курировать направление предпринимательской деятельности и инвестиций, в частности — департамент экономики, а также вопросы, связанные с общественными объединениями: территориальное общественное самоуправление, социально ориентированные НКО, Общественную палату, инициативные группы и объединения, в первую очередь — молодежные», — сообщили в мэрии. Василий Кожедуб окончил Тобольский государственный педагогический институт и Тюменский государственный университет. Работал преподавателем, а также в сфере здравоохранения.