В администрации Тобольска произошло важное назначение

У мэра Тобольска Максима Афанасьева появился новый заместитель: им стал Василий Кожедуб, который будет отвечать за предпринимательство, инвестиции и другие направления, а также курировать департамент экономики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Глава города Максим Афанасьев представил нового заместителя — Василия Владимировича Кожедуба. Он будет курировать направление предпринимательской деятельности и инвестиций, в частности — департамент экономики, а также вопросы, связанные с общественными объединениями: территориальное общественное самоуправление, социально ориентированные НКО, Общественную палату, инициативные группы и объединения, в первую очередь — молодежные», — сообщили в мэрии.
Василий Кожедуб окончил Тобольский государственный педагогический институт и Тюменский государственный университет. Работал преподавателем, а также в сфере здравоохранения.
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