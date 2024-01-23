Двое тюменцев примут участие в мультиспортивном турнире с призовым фондом 25 млн долларов

Двое тюменцев примут участие в мультиспортивном турнире «Игры будущего»

24 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Призовой фонд мультиспортивного турнира «Игры будущего» составляет 25 млн долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Амир Абдулмеджидов и боец смешанных единоборств Тимур Нагибин примут участие в мультиспортивном турнире «Игры будущего» с призовым фондом 25 млн долларов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Обучающийся четвертого курса ТюмГУ Амир Абдулмеджидов будет участвовать в дисциплине тактический бой — компьютерная игра Counter-Strike и лазертаг. Студент в составе команды „Cosmo“ стал победителем шестых фиджитал-игр. Бойца смешанных единоборств из Тюмени Тимура Нагибина ожидает турнир по видеоигре Mortal Kombat и реальный поединок», — указано в сообщении Инфоцентра. Еще одному студенту ТюмеГУ для участия в турнире предстоит пройти отбор. Семен Хлюпин планирует выступить в дисциплине «Just Dance». «Игры будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Его участников ожидают состязания как в реальном, так и виртуальном форматах. Призовой фонд турнира — 25 млн долларов.

Студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Амир Абдулмеджидов и боец смешанных единоборств Тимур Нагибин примут участие в мультиспортивном турнире «Игры будущего» с призовым фондом 25 млн долларов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Обучающийся четвертого курса ТюмГУ Амир Абдулмеджидов будет участвовать в дисциплине тактический бой — компьютерная игра Counter-Strike и лазертаг. Студент в составе команды „Cosmo“ стал победителем шестых фиджитал-игр. Бойца смешанных единоборств из Тюмени Тимура Нагибина ожидает турнир по видеоигре Mortal Kombat и реальный поединок», — указано в сообщении Инфоцентра. Еще одному студенту ТюмеГУ для участия в турнире предстоит пройти отбор. Семен Хлюпин планирует выступить в дисциплине «Just Dance». «Игры будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Его участников ожидают состязания как в реальном, так и виртуальном форматах. Призовой фонд турнира — 25 млн долларов.