23 января 2024

Двое тюменцев примут участие в мультиспортивном турнире с призовым фондом 25 млн долларов

Двое тюменцев примут участие в мультиспортивном турнире «Игры будущего»
© Служба новостей «URA.RU»
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Призовой фонд мультиспортивного турнира «Игры будущего» составляет 25 млн долларов Фото:

Студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Амир Абдулмеджидов и боец смешанных единоборств Тимур Нагибин примут участие в мультиспортивном турнире «Игры будущего» с призовым фондом 25 млн долларов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Обучающийся четвертого курса ТюмГУ Амир Абдулмеджидов будет участвовать в дисциплине тактический бой — компьютерная игра Counter-Strike и лазертаг. Студент в составе команды „Cosmo“ стал победителем шестых фиджитал-игр. Бойца смешанных единоборств из Тюмени Тимура Нагибина ожидает турнир по видеоигре Mortal Kombat и реальный поединок», — указано в сообщении Инфоцентра.

Еще одному студенту ТюмеГУ для участия в турнире предстоит пройти отбор. Семен Хлюпин планирует выступить в дисциплине «Just Dance».

«Игры будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Его участников ожидают состязания как в реальном, так и виртуальном форматах. Призовой фонд турнира — 25 млн долларов.

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Студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Амир Абдулмеджидов и боец смешанных единоборств Тимур Нагибин примут участие в мультиспортивном турнире «Игры будущего» с призовым фондом 25 млн долларов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Обучающийся четвертого курса ТюмГУ Амир Абдулмеджидов будет участвовать в дисциплине тактический бой — компьютерная игра Counter-Strike и лазертаг. Студент в составе команды „Cosmo“ стал победителем шестых фиджитал-игр. Бойца смешанных единоборств из Тюмени Тимура Нагибина ожидает турнир по видеоигре Mortal Kombat и реальный поединок», — указано в сообщении Инфоцентра. Еще одному студенту ТюмеГУ для участия в турнире предстоит пройти отбор. Семен Хлюпин планирует выступить в дисциплине «Just Dance». «Игры будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Его участников ожидают состязания как в реальном, так и виртуальном форматах. Призовой фонд турнира — 25 млн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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