После нападения волка в курганском округе будут отлавливать бродячих собак

24 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

В Лебяжевском округе 25 января будет отлов бродячих животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев На фоне нападения волка на людей в Курганской области в Лебяжьевском округе 25 января будут отлавливать бродячих животных. Об этом сообщается в telegram-канале районной администрации. «Уважаемые владельцы собак! 25 января, у нас будут работать специалисты по отлову безнадзорных животных. Во избежание ошибок не допускайте нахождения своих домашних животных в свободном выгуле», — сообщили в администрации округа. Ранее URA.RU писало, что в Петуховском округе произошел единичный случай нападения волка на людей около поселка Курорт Озеро Медвежье. В результате происшествия погибла одна женщина. Еще трое получили ранения, двое из них отказались от госпитализации. Волк, напавший на людей, был ликвидирован, предварительно у животного было бешенство. После инцидента в округе переводили школьников на дистанционное обучение, а граждан просили быть осторожными на улице, особенно в темное время суток. В регионе начали патрулировать местности. Также полиция попросила охотников быть готовыми, чтобы оказать защиту граждан.

На фоне нападения волка на людей в Курганской области в Лебяжьевском округе 25 января будут отлавливать бродячих животных. Об этом сообщается в telegram-канале районной администрации. «Уважаемые владельцы собак! 25 января, у нас будут работать специалисты по отлову безнадзорных животных. Во избежание ошибок не допускайте нахождения своих домашних животных в свободном выгуле», — сообщили в администрации округа. Ранее URA.RU писало, что в Петуховском округе произошел единичный случай нападения волка на людей около поселка Курорт Озеро Медвежье. В результате происшествия погибла одна женщина. Еще трое получили ранения, двое из них отказались от госпитализации. Волк, напавший на людей, был ликвидирован, предварительно у животного было бешенство. После инцидента в округе переводили школьников на дистанционное обучение, а граждан просили быть осторожными на улице, особенно в темное время суток. В регионе начали патрулировать местности. Также полиция попросила охотников быть готовыми, чтобы оказать защиту граждан.