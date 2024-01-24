После нападения волка в курганском округе будут отлавливать бродячих собак

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Лес, снег, собака. Курган, снег, собака, волк
В Лебяжевском округе 25 января будет отлов бродячих животных Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

На фоне нападения волка на людей в Курганской области в Лебяжьевском округе 25 января будут отлавливать бродячих животных. Об этом сообщается в telegram-канале районной администрации.

«Уважаемые владельцы собак! 25 января, у нас будут работать специалисты по отлову безнадзорных животных. Во избежание ошибок не допускайте нахождения своих домашних животных в свободном выгуле», — сообщили в администрации округа.

Ранее URA.RU писало, что в Петуховском округе произошел единичный случай нападения волка на людей около поселка Курорт Озеро Медвежье. В результате происшествия погибла одна женщина. Еще трое получили ранения, двое из них отказались от госпитализации. Волк, напавший на людей, был ликвидирован, предварительно у животного было бешенство. После инцидента в округе переводили школьников на дистанционное обучение, а граждан просили быть осторожными на улице, особенно в темное время суток. В регионе начали патрулировать местности. Также полиция попросила охотников быть готовыми, чтобы оказать защиту граждан.

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На фоне нападения волка на людей в Курганской области в Лебяжьевском округе 25 января будут отлавливать бродячих животных. Об этом сообщается в telegram-канале районной администрации. «Уважаемые владельцы собак! 25 января, у нас будут работать специалисты по отлову безнадзорных животных. Во избежание ошибок не допускайте нахождения своих домашних животных в свободном выгуле», — сообщили в администрации округа. Ранее URA.RU писало, что в Петуховском округе произошел единичный случай нападения волка на людей около поселка Курорт Озеро Медвежье. В результате происшествия погибла одна женщина. Еще трое получили ранения, двое из них отказались от госпитализации. Волк, напавший на людей, был ликвидирован, предварительно у животного было бешенство. После инцидента в округе переводили школьников на дистанционное обучение, а граждан просили быть осторожными на улице, особенно в темное время суток. В регионе начали патрулировать местности. Также полиция попросила охотников быть готовыми, чтобы оказать защиту граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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