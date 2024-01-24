24 января 2024

Трассу из Тюмени в Омск перекроют два раза за два дня

На трассе «Тюмень-Омск» дважды перекроют движение для установки светофорных опор
© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу перекроют в районе пересечения с дорогой регионального значения Фото:

Трассу из Тюмени в Омск перекроют дважды за два дня. Об этом URA.RU рассказал диспетчер Уралуправтодора.

«На 73-м километре пройдет установка рамной металлоконструкции. Для этого мы два раза перекроем движение, оба раза на полчаса. 25 января перекрытие пройдет с 23:00, 26 января — с 00:30», — пояснили URA.RU в Уралуправтодре.

В Тюменском филиале организации пояснили, что работы связаны с установкой рамы, на которой позже будут размещены светофоры и дорожные знаки. Монтаж проведут в районе перекреста федеральной трассы с дорогой регионального значения в сторону Кургана.

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Трассу из Тюмени в Омск перекроют дважды за два дня. Об этом URA.RU рассказал диспетчер Уралуправтодора. «На 73-м километре пройдет установка рамной металлоконструкции. Для этого мы два раза перекроем движение, оба раза на полчаса. 25 января перекрытие пройдет с 23:00, 26 января — с 00:30», — пояснили URA.RU в Уралуправтодре. В Тюменском филиале организации пояснили, что работы связаны с установкой рамы, на которой позже будут размещены светофоры и дорожные знаки. Монтаж проведут в районе перекреста федеральной трассы с дорогой регионального значения в сторону Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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