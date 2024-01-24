Трассу из Тюмени в Омск перекроют два раза за два дня

На трассе «Тюмень-Омск» дважды перекроют движение для установки светофорных опор

Трассу перекроют в районе пересечения с дорогой регионального значения Фото: URA.RU © URA.RU

Трассу из Тюмени в Омск перекроют дважды за два дня. Об этом URA.RU рассказал диспетчер Уралуправтодора.

«На 73-м километре пройдет установка рамной металлоконструкции. Для этого мы два раза перекроем движение, оба раза на полчаса. 25 января перекрытие пройдет с 23:00, 26 января — с 00:30», — пояснили URA.RU в Уралуправтодре.

В Тюменском филиале организации пояснили, что работы связаны с установкой рамы, на которой позже будут размещены светофоры и дорожные знаки. Монтаж проведут в районе перекреста федеральной трассы с дорогой регионального значения в сторону Кургана.