Легендарная бригада «Пятнашки» набирает водителей для работы на курганских БМП-3

25 января 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В бригаду набирают водителей и наводчиков БМП-3 и ранних версий бронемашин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В интернациональную бригаду «Пятнашка» для работы в бронегруппе набирают водителей-механиков и наводчиков-операторов БМП-3, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщается в telegram-канале бригады. «В „Дикую Дивизию Донбасса“ интернациональной бригады „Пятнашка“ идет набор в бронегруппу! Готовы принять механиков-водителей и наводчиков-операторов БМП-3», — говорится в сообщении. Также набирают специалистов для работы на более ранних версиях боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. Кроме того, в бригаду приглашают водителей и наводчиков танков Т-72, T-80, Т-90. Также необходимы механики для бронетранспортеров БТР-60 и БТР-82. Интернациональная бригада «Пятнашка» была сформирована в 2014 году. Она является добровольным формированием и входит в состав первого Донецкого армейского корпуса. С февраля 2022 года участвуют в боевых действиях в зоне СВО.

В интернациональную бригаду «Пятнашка» для работы в бронегруппе набирают водителей-механиков и наводчиков-операторов БМП-3, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщается в telegram-канале бригады. «В „Дикую Дивизию Донбасса“ интернациональной бригады „Пятнашка“ идет набор в бронегруппу! Готовы принять механиков-водителей и наводчиков-операторов БМП-3», — говорится в сообщении. Также набирают специалистов для работы на более ранних версиях боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. Кроме того, в бригаду приглашают водителей и наводчиков танков Т-72, T-80, Т-90. Также необходимы механики для бронетранспортеров БТР-60 и БТР-82. Интернациональная бригада «Пятнашка» была сформирована в 2014 году. Она является добровольным формированием и входит в состав первого Донецкого армейского корпуса. С февраля 2022 года участвуют в боевых действиях в зоне СВО.