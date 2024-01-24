24 января 2024

Легендарная бригада «Пятнашки» набирает водителей для работы на курганских БМП-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, бмп, армия, военные, техника, донбасс, днр, танк, z войска
В бригаду набирают водителей и наводчиков БМП-3 и ранних версий бронемашин Фото:
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В интернациональную бригаду «Пятнашка» для работы в бронегруппе набирают водителей-механиков и наводчиков-операторов БМП-3, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщается в telegram-канале бригады.

«В „Дикую Дивизию Донбасса“ интернациональной бригады „Пятнашка“ идет набор в бронегруппу! Готовы принять механиков-водителей и наводчиков-операторов БМП-3», — говорится в сообщении. Также набирают специалистов для работы на более ранних версиях боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Кроме того, в бригаду приглашают водителей и наводчиков танков Т-72, T-80, Т-90. Также необходимы механики для бронетранспортеров БТР-60 и БТР-82.

Интернациональная бригада «Пятнашка» была сформирована в 2014 году. Она является добровольным формированием и входит в состав первого Донецкого армейского корпуса. С февраля 2022 года участвуют в боевых действиях в зоне СВО.

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В интернациональную бригаду «Пятнашка» для работы в бронегруппе набирают водителей-механиков и наводчиков-операторов БМП-3, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщается в telegram-канале бригады. «В „Дикую Дивизию Донбасса“ интернациональной бригады „Пятнашка“ идет набор в бронегруппу! Готовы принять механиков-водителей и наводчиков-операторов БМП-3», — говорится в сообщении. Также набирают специалистов для работы на более ранних версиях боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. Кроме того, в бригаду приглашают водителей и наводчиков танков Т-72, T-80, Т-90. Также необходимы механики для бронетранспортеров БТР-60 и БТР-82. Интернациональная бригада «Пятнашка» была сформирована в 2014 году. Она является добровольным формированием и входит в состав первого Донецкого армейского корпуса. С февраля 2022 года участвуют в боевых действиях в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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