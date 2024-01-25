Курганцы из эвакуированного после землетрясения дома возвращаются в квартиры. Фото, видео

25 января 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Курганцы вернулись в эвакуированную высотку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Курганцев, которых эвакуировали из дома по улицей Куйбышева, 15 после отголосков землетрясения, пустили домой. Об этом URA.RU сообщили источники из числа жителей дома. «Все, мы едем домой», — рассказали редакции собеседники, живущие на Куйбышева, 15. Информацию о возможности заезда разместили в домовом чате представители управляющей компании. По словам жителей дома, в чат информация поступила в 17:50 по местному времени 25 января. Первые жители уже зашли в дом. Дом по Куйбышева, 15 был полностью эвакуирован после сигналов о качающихся люстрах и вибрирующей мебели ночью 23 января. После аналогичных жалоб администрация города и спецслужбы эвакуировали жильцов высотки по Гоголя, 109. Оба дома должны были проверить специалисты на наличие возможных трещин специальным аппаратом «Струна», доставленным из Москвы. Заселить людей обратно собирались после результатов обследования. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы второго эвакуированного дома №109 по улице Гоголя не торопятся возвращаться в свои квартиры. Люди довольны тем, что спецслужбы тщательно проверяют здание на наличие возможных трещин после эвакуации. Первые жители курганской высотки вернулись в свой дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев, которых эвакуировали из дома по улицей Куйбышева, 15 после отголосков землетрясения, пустили домой. Об этом URA.RU сообщили источники из числа жителей дома. «Все, мы едем домой», — рассказали редакции собеседники, живущие на Куйбышева, 15. Информацию о возможности заезда разместили в домовом чате представители управляющей компании. По словам жителей дома, в чат информация поступила в 17:50 по местному времени 25 января. Первые жители уже зашли в дом. Дом по Куйбышева, 15 был полностью эвакуирован после сигналов о качающихся люстрах и вибрирующей мебели ночью 23 января. После аналогичных жалоб администрация города и спецслужбы эвакуировали жильцов высотки по Гоголя, 109. Оба дома должны были проверить специалисты на наличие возможных трещин специальным аппаратом «Струна», доставленным из Москвы. Заселить людей обратно собирались после результатов обследования. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы второго эвакуированного дома №109 по улице Гоголя не торопятся возвращаться в свои квартиры. Люди довольны тем, что спецслужбы тщательно проверяют здание на наличие возможных трещин после эвакуации.