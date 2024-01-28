28 января 2024
27 января 2024

Курганца оштрафовали на 600 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей Фото:

Жителя Кургана, который сообщил, что якобы готовится взорвать одну из школ города, оштрафовали на 600 тысяч рублей. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области.

«Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему назначено наказание — штраф в размере 600 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении.

Представители суда объяснили, что мужчина в сентябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что заложил взрывное устройство на территории одной из школ города. Сотрудники полиции приехали на указанное место и обнаружили, что информация была ложной.

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Жителя Кургана, который сообщил, что якобы готовится взорвать одну из школ города, оштрафовали на 600 тысяч рублей. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему назначено наказание — штраф в размере 600 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении. Представители суда объяснили, что мужчина в сентябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что заложил взрывное устройство на территории одной из школ города. Сотрудники полиции приехали на указанное место и обнаружили, что информация была ложной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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