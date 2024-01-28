Курганца оштрафовали на 600 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве

29 января 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана, который сообщил, что якобы готовится взорвать одну из школ города, оштрафовали на 600 тысяч рублей. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему назначено наказание — штраф в размере 600 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении. Представители суда объяснили, что мужчина в сентябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что заложил взрывное устройство на территории одной из школ города. Сотрудники полиции приехали на указанное место и обнаружили, что информация была ложной.

Жителя Кургана, который сообщил, что якобы готовится взорвать одну из школ города, оштрафовали на 600 тысяч рублей. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему назначено наказание — штраф в размере 600 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении. Представители суда объяснили, что мужчина в сентябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что заложил взрывное устройство на территории одной из школ города. Сотрудники полиции приехали на указанное место и обнаружили, что информация была ложной.