Курганца оштрафовали на 600 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве

Жителя Кургана, который сообщил, что якобы готовится взорвать одну из школ города, оштрафовали на 600 тысяч рублей. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области.
«Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему назначено наказание — штраф в размере 600 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении.
Представители суда объяснили, что мужчина в сентябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что заложил взрывное устройство на территории одной из школ города. Сотрудники полиции приехали на указанное место и обнаружили, что информация была ложной.
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