Курганская прокуратура разбирается с поджогом дома, о котором заявлял Бастрыкин

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Прокуратура взяла на контроль дело о пожаре в курганском селе Фото:
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Прокуратура Курганской области взяла на контроль расследование уголовных дел о поджоге дома инвалида с детьми и халатности чиновников Кетовского округа. Накануне указание возбудить уголовное дело по жалобе пострадавшей заявил глава СКР Александр Бастрыкин. Информация появилась на сайте областного надзорного ведомства.

«По инициативе прокурора Кетовского района в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по факту поджога жилого дома в с. Каширино. <…> В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Законность принятого решения будет проверена прокуратурой района», — сообщает прокуратура. Дело о халатности поручил возбудить глава СКР после жалоб пострадавшей.

Инцидент со сгоревшим домом произошел в мае прошлого года. Потерявшая дом женщина пришла с жалобами в полицию. Она заявила, что ее дом подожгли целенаправленно. Также она просила привлечь к ответственности сотрудников местной администрации. Она обвиняла их в халатности, поскольку местная водонапорная башня была закрыта на замок, и пожарные не могли набрать воды в непосредственной близости от возгорания.

В полиции пострадавшей отказали в возбуждении уголовного дела в отношении возможного поджигателя. «Прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и инициировал возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог)», — сообщили в ведомстве.

Также прокуратура внесла представление главе территориального отдела Кетовского округа. От чиновников потребовали убрать замок с источника водоснабжения. Требование было выполнено. Помимо этого, прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по факту халатности в отношении чиновников, которое было инициировано Бастрыкиным.

Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту халатности. Причиной стала жалоба женщины из курганского села, потерявшей дом в пожаре.

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Прокуратура Курганской области взяла на контроль расследование уголовных дел о поджоге дома инвалида с детьми и халатности чиновников Кетовского округа. Накануне указание возбудить уголовное дело по жалобе пострадавшей заявил глава СКР Александр Бастрыкин. Информация появилась на сайте областного надзорного ведомства. «По инициативе прокурора Кетовского района в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по факту поджога жилого дома в с. Каширино. <…> В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Законность принятого решения будет проверена прокуратурой района», — сообщает прокуратура. Дело о халатности поручил возбудить глава СКР после жалоб пострадавшей. Инцидент со сгоревшим домом произошел в мае прошлого года. Потерявшая дом женщина пришла с жалобами в полицию. Она заявила, что ее дом подожгли целенаправленно. Также она просила привлечь к ответственности сотрудников местной администрации. Она обвиняла их в халатности, поскольку местная водонапорная башня была закрыта на замок, и пожарные не могли набрать воды в непосредственной близости от возгорания. В полиции пострадавшей отказали в возбуждении уголовного дела в отношении возможного поджигателя. «Прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и инициировал возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог)», — сообщили в ведомстве. Также прокуратура внесла представление главе территориального отдела Кетовского округа. От чиновников потребовали убрать замок с источника водоснабжения. Требование было выполнено. Помимо этого, прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по факту халатности в отношении чиновников, которое было инициировано Бастрыкиным. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту халатности. Причиной стала жалоба женщины из курганского села, потерявшей дом в пожаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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