Бастрыкин взял на контроль дело курганского инвалида

29 января 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Бастрыкин приказал завести уголовное дело по жалобе курганского инвалида Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело по жалобе курганского инвалида, чей дом сожгли злоумышленники. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей ведомства. «Бастрыкин дал указание завести уголовное дело по обращению жительницы села Каширино Кетовского округа Курганской области. В мае 2023 года неизвестные подожгли домовладение семьи инвалида, а пожарные не смогли потушить дом, поскольку доступ к гидранту был затруднен из-за установленного на нем запорного устройства», — указано в сообщении представителей СК РФ. По данным ведомства, дом женщины-инвалида полностью сгорел. Она и двое ее детей лишились единственного жилья. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, отметили в ведомстве. По указанию Бастрыкина руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко должен завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело по жалобе курганского инвалида, чей дом сожгли злоумышленники. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей ведомства. «Бастрыкин дал указание завести уголовное дело по обращению жительницы села Каширино Кетовского округа Курганской области. В мае 2023 года неизвестные подожгли домовладение семьи инвалида, а пожарные не смогли потушить дом, поскольку доступ к гидранту был затруднен из-за установленного на нем запорного устройства», — указано в сообщении представителей СК РФ. По данным ведомства, дом женщины-инвалида полностью сгорел. Она и двое ее детей лишились единственного жилья. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, отметили в ведомстве. По указанию Бастрыкина руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко должен завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.