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Бастрыкин взял на контроль дело курганского инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин приказал завести уголовное дело по жалобе курганского инвалида Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело по жалобе курганского инвалида, чей дом сожгли злоумышленники. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей ведомства.

«Бастрыкин дал указание завести уголовное дело по обращению жительницы села Каширино Кетовского округа Курганской области. В мае 2023 года неизвестные подожгли домовладение семьи инвалида, а пожарные не смогли потушить дом, поскольку доступ к гидранту был затруднен из-за установленного на нем запорного устройства», — указано в сообщении представителей СК РФ.

По данным ведомства, дом женщины-инвалида полностью сгорел. Она и двое ее детей лишились единственного жилья. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, отметили в ведомстве. По указанию Бастрыкина руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко должен завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело по жалобе курганского инвалида, чей дом сожгли злоумышленники. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей ведомства. «Бастрыкин дал указание завести уголовное дело по обращению жительницы села Каширино Кетовского округа Курганской области. В мае 2023 года неизвестные подожгли домовладение семьи инвалида, а пожарные не смогли потушить дом, поскольку доступ к гидранту был затруднен из-за установленного на нем запорного устройства», — указано в сообщении представителей СК РФ. По данным ведомства, дом женщины-инвалида полностью сгорел. Она и двое ее детей лишились единственного жилья. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, отметили в ведомстве. По указанию Бастрыкина руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко должен завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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