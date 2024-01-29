Претендент на пост мэра Кургана Асташин заявил, что городу нужны трамваи

30 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Асташин заявил о необходимости соединить Курган поперек трамвайным сообщением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый претендент на пост главы Кургана Алексей Асташин сравнил город с Краснодаром и отметил, что для его улучшения необходимо решать проблемы с транспортом, рассмотрев вариант с трамвайным сообщением города и возрождением муниципального предприятия по пассажирскому транспорту для городских перевозок. Об этом URA.RU сообщил сам Асташин. «В Краснодаре есть трамвайно-троллейбусное управление. Они сохранили муниципальное предприятие, за счет этого транспортная доступность там на высоком уровне, с низкими тарифами <…> В перспективе необходимо возрождение МУПа именно по пассажирскому транспорту для городских перевозок <…> Неплохо было бы город трамвайным сообщением соединить хотя бы поперек, от Энергетиков до Восточного и от Увала до Заозерного, но это дорого, будем из реалий исходить», — поделился своим видением Асташин. Также он заявил, что в качестве ориентира необходимо брать места с лучшими условиями и ставить первоочередной задачей создание комфортных условий проживания. При этом он отметил, что идею можно назвать «утопией», но подчеркнул необходимость ставить амбициозные цели и держать в запасе разные проекты, которые могут претендовать на федеральное финансирование после прохождения государственной экспертизы. «Получить финансирование более реально, имея в запасе проект, чем просто сидеть и говорить: „Давайте построим трамваи“. Если нет конкретной проработки вопроса, то, конечно, ничего и не будет», — резюмировал Асташин. Ранее URA.RU писало, что первый претендент на место главы Кургана Асташин подал документы в комиссию для участия в конкурсе. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Также он баллотировался на пост главы Симферополя. Конкурс по сбору кандидатур был опубликован 18 января. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 23 января по 1 февраля. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый претендент на пост главы Кургана Алексей Асташин сравнил город с Краснодаром и отметил, что для его улучшения необходимо решать проблемы с транспортом, рассмотрев вариант с трамвайным сообщением города и возрождением муниципального предприятия по пассажирскому транспорту для городских перевозок. Об этом URA.RU сообщил сам Асташин. «В Краснодаре есть трамвайно-троллейбусное управление. Они сохранили муниципальное предприятие, за счет этого транспортная доступность там на высоком уровне, с низкими тарифами <…> В перспективе необходимо возрождение МУПа именно по пассажирскому транспорту для городских перевозок <…> Неплохо было бы город трамвайным сообщением соединить хотя бы поперек, от Энергетиков до Восточного и от Увала до Заозерного, но это дорого, будем из реалий исходить», — поделился своим видением Асташин. Также он заявил, что в качестве ориентира необходимо брать места с лучшими условиями и ставить первоочередной задачей создание комфортных условий проживания. При этом он отметил, что идею можно назвать «утопией», но подчеркнул необходимость ставить амбициозные цели и держать в запасе разные проекты, которые могут претендовать на федеральное финансирование после прохождения государственной экспертизы. «Получить финансирование более реально, имея в запасе проект, чем просто сидеть и говорить: „Давайте построим трамваи“. Если нет конкретной проработки вопроса, то, конечно, ничего и не будет», — резюмировал Асташин. Ранее URA.RU писало, что первый претендент на место главы Кургана Асташин подал документы в комиссию для участия в конкурсе. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Также он баллотировался на пост главы Симферополя. Конкурс по сбору кандидатур был опубликован 18 января. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 23 января по 1 февраля. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева.