29 января 2024

Губернатор Шумков выделил 10 млн рублей на пункты проката спецоборудования. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
На деньги закупят оборудование для пяти пунктов проката в регионе Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 10 млн рублей на оборудование для детей-инвалидов, которое разместят в специальных пунктах проката. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«В учреждения социальной защиты населения поступит новое оборудование для детей-инвалидов. По решению губернатора Вадима Шумкова на него было выделено 10 млн рублей. Это позволит оборудовать пять пунктов проката в городах Кургане, Шадринске, Щучье, селе Мокроусово, поселке Варгаши дидактическими и реабилитационными средствами. Пункты откроются на базе организаций социального обслуживания», — указано в сообщении.

Поставка оборудования начнется со следующей недели. В регион отправят детские инвалидные коляски, противопролежневые системы, опоры-ходунки, санитарно-технические приспособления и ингаляторы, велосипеды-тренажеры, многофункциональный вертикализатор, складной массажный стол, автомобильное кресло. Также будут закуплены тренажеры «спираль-горизонталь» и «сгибание-разгибание пальцев», панель эрготерапии, коммуникативный планшет, развивающие игры и игрушки. Также более миллиона рублей потратят на «профи-мастерские», где можно будет освоить полезные навыки. Дополнительно власти выделили деньги на ремонт и расширение центра реабилитации.

Ранее чиновники отдали часть зарплат на покупку техники для психоневрологических интернатов, центров реабилитации, помощи детям и домов-интернатов для престарелых. До этого Шумков похвалил подчиненных, которые собрали более 1,7 млн рублей на строительство детской площадки для детей с ограниченными возможностями.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 10 млн рублей на оборудование для детей-инвалидов, которое разместят в специальных пунктах проката. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «В учреждения социальной защиты населения поступит новое оборудование для детей-инвалидов. По решению губернатора Вадима Шумкова на него было выделено 10 млн рублей. Это позволит оборудовать пять пунктов проката в городах Кургане, Шадринске, Щучье, селе Мокроусово, поселке Варгаши дидактическими и реабилитационными средствами. Пункты откроются на базе организаций социального обслуживания», — указано в сообщении. Поставка оборудования начнется со следующей недели. В регион отправят детские инвалидные коляски, противопролежневые системы, опоры-ходунки, санитарно-технические приспособления и ингаляторы, велосипеды-тренажеры, многофункциональный вертикализатор, складной массажный стол, автомобильное кресло. Также будут закуплены тренажеры «спираль-горизонталь» и «сгибание-разгибание пальцев», панель эрготерапии, коммуникативный планшет, развивающие игры и игрушки. Также более миллиона рублей потратят на «профи-мастерские», где можно будет освоить полезные навыки. Дополнительно власти выделили деньги на ремонт и расширение центра реабилитации. Ранее чиновники отдали часть зарплат на покупку техники для психоневрологических интернатов, центров реабилитации, помощи детям и домов-интернатов для престарелых. До этого Шумков похвалил подчиненных, которые собрали более 1,7 млн рублей на строительство детской площадки для детей с ограниченными возможностями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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