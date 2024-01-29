Губернатор Шумков выделил 10 млн рублей на пункты проката спецоборудования. Видео

30 января 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

На деньги закупят оборудование для пяти пунктов проката в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 10 млн рублей на оборудование для детей-инвалидов, которое разместят в специальных пунктах проката. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «В учреждения социальной защиты населения поступит новое оборудование для детей-инвалидов. По решению губернатора Вадима Шумкова на него было выделено 10 млн рублей. Это позволит оборудовать пять пунктов проката в городах Кургане, Шадринске, Щучье, селе Мокроусово, поселке Варгаши дидактическими и реабилитационными средствами. Пункты откроются на базе организаций социального обслуживания», — указано в сообщении. Поставка оборудования начнется со следующей недели. В регион отправят детские инвалидные коляски, противопролежневые системы, опоры-ходунки, санитарно-технические приспособления и ингаляторы, велосипеды-тренажеры, многофункциональный вертикализатор, складной массажный стол, автомобильное кресло. Также будут закуплены тренажеры «спираль-горизонталь» и «сгибание-разгибание пальцев», панель эрготерапии, коммуникативный планшет, развивающие игры и игрушки. Также более миллиона рублей потратят на «профи-мастерские», где можно будет освоить полезные навыки. Дополнительно власти выделили деньги на ремонт и расширение центра реабилитации. Ранее чиновники отдали часть зарплат на покупку техники для психоневрологических интернатов, центров реабилитации, помощи детям и домов-интернатов для престарелых. До этого Шумков похвалил подчиненных, которые собрали более 1,7 млн рублей на строительство детской площадки для детей с ограниченными возможностями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 10 млн рублей на оборудование для детей-инвалидов, которое разместят в специальных пунктах проката. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «В учреждения социальной защиты населения поступит новое оборудование для детей-инвалидов. По решению губернатора Вадима Шумкова на него было выделено 10 млн рублей. Это позволит оборудовать пять пунктов проката в городах Кургане, Шадринске, Щучье, селе Мокроусово, поселке Варгаши дидактическими и реабилитационными средствами. Пункты откроются на базе организаций социального обслуживания», — указано в сообщении. Поставка оборудования начнется со следующей недели. В регион отправят детские инвалидные коляски, противопролежневые системы, опоры-ходунки, санитарно-технические приспособления и ингаляторы, велосипеды-тренажеры, многофункциональный вертикализатор, складной массажный стол, автомобильное кресло. Также будут закуплены тренажеры «спираль-горизонталь» и «сгибание-разгибание пальцев», панель эрготерапии, коммуникативный планшет, развивающие игры и игрушки. Также более миллиона рублей потратят на «профи-мастерские», где можно будет освоить полезные навыки. Дополнительно власти выделили деньги на ремонт и расширение центра реабилитации. Ранее чиновники отдали часть зарплат на покупку техники для психоневрологических интернатов, центров реабилитации, помощи детям и домов-интернатов для престарелых. До этого Шумков похвалил подчиненных, которые собрали более 1,7 млн рублей на строительство детской площадки для детей с ограниченными возможностями.