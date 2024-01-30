В ЯНАО дети не могут посещать спортивные занятия без карты «Морошка»

Спортивная школа в Лабытнанги ограничивала детям доступ к посещению занятий

31 января 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Спортивные учреждения Ямала не допускали жителей к занятиям без карты «Морошка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) потребовала от спортивной школы обеспечить доступ к спортивным занятиям всем детям, вне зависимости от наличия Единой карты жителя региона «Морошка». новой системой по получению мер социальной поддержкиОб этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Лабытнанги по поручению исполняющего обязанности прокурора автономного округа Дениса Назаренко провела проверку по публикации в социальных сетях о нарушении требований законодательства об образовании. Установлено, что в соответствии с Порядком предоставления физкультурно-оздоровительных услуг в спортивных сооружениях МАУ ДО СШ «Юность», потребителю, для посещения спортивных занятий, необходимо являться участником проекта «Единая карта жителя Ямала «Морошка». Данные обстоятельства ограничивали круг лиц, желающих получать спортивные услуги в учреждении, и нарушали права граждан, в том числе детей», — говорится в сообщении. Прокуратурой города было выдвинуто возражение против незаконного локального нормативного акта спортивной школы. В результате вмешательства ведомства был изменен порядок предоставления услуг в организации. Единая карта жителя Ямала была создана для удобного получения социальных услуг. С помощью одного из сервисов проекта родители школьников могут отслеживать посещение дополнительных занятий детей, в том числе в спортивных учреждениях. 150 тысяч ямальцев могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте с помощью карты «Морошка». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) потребовала от спортивной школы обеспечить доступ к спортивным занятиям всем детям, вне зависимости от наличия Единой карты жителя региона «Морошка». новой системой по получению мер социальной поддержкиОб этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Лабытнанги по поручению исполняющего обязанности прокурора автономного округа Дениса Назаренко провела проверку по публикации в социальных сетях о нарушении требований законодательства об образовании. Установлено, что в соответствии с Порядком предоставления физкультурно-оздоровительных услуг в спортивных сооружениях МАУ ДО СШ «Юность», потребителю, для посещения спортивных занятий, необходимо являться участником проекта «Единая карта жителя Ямала «Морошка». Данные обстоятельства ограничивали круг лиц, желающих получать спортивные услуги в учреждении, и нарушали права граждан, в том числе детей», — говорится в сообщении. Прокуратурой города было выдвинуто возражение против незаконного локального нормативного акта спортивной школы. В результате вмешательства ведомства был изменен порядок предоставления услуг в организации. Единая карта жителя Ямала была создана для удобного получения социальных услуг. С помощью одного из сервисов проекта родители школьников могут отслеживать посещение дополнительных занятий детей, в том числе в спортивных учреждениях. 150 тысяч ямальцев могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте с помощью карты «Морошка».