В Курганской области в два раза выросло число наездов на животных

31 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

В последние месяцы большая часть аварий была связана с наездом на косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в январе в два раза выросло число наездов на животных, в том числе и косуль. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального ГИБДД Михаил Чебыкин, передает корреспондент URA.RU. «Только в январе текущего года число автоаварий, связанных с наездом на этих животных возросло в два раза: с 31 до 67 ДТП. В одной из этих автоаварий пострадали водитель и пассажир: в Далматовском районе произошел наезд на лося», — рассказал Чебыкин. В Кургане 27 и 30 января произошли ДТП, в которых сбили косуль. В 2022 наездов на животных в регионе было 258, а в 2023 — 310. Число наездов увеличилось в осенне-зимний период. С сентября по декабрь было зафиксировано 125 таких ДТП. Чебыкин отметил, что подавляющее число такие аварий связано с наездом на косуль. В этих ДТП пострадали восемь человек. Участники дорожного движения пострадали во время наезда на лося (три ДТП), на корову (два ДТП), косулю (одно ДТП). Чтобы избежать таких ДТП на шести участках установили знаки «Дикие животные». В ГИБДД попросили водителей отказаться от поездок в ночное время или снижать скорость в темное время суток и быть внимательном. Ранее стало известно, что в Кургане на проспекте Маршала Голикова водитель КАМАЗа наехал на косулю. Погибшее животное передали департаменту природных ресурсов. Число косулей на курганских дорогах выросло, в том числе, из-за животных, которые мигрировали из других регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области в январе в два раза выросло число наездов на животных, в том числе и косуль. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального ГИБДД Михаил Чебыкин, передает корреспондент URA.RU. «Только в январе текущего года число автоаварий, связанных с наездом на этих животных возросло в два раза: с 31 до 67 ДТП. В одной из этих автоаварий пострадали водитель и пассажир: в Далматовском районе произошел наезд на лося», — рассказал Чебыкин. В Кургане 27 и 30 января произошли ДТП, в которых сбили косуль. В 2022 наездов на животных в регионе было 258, а в 2023 — 310. Число наездов увеличилось в осенне-зимний период. С сентября по декабрь было зафиксировано 125 таких ДТП. Чебыкин отметил, что подавляющее число такие аварий связано с наездом на косуль. В этих ДТП пострадали восемь человек. Участники дорожного движения пострадали во время наезда на лося (три ДТП), на корову (два ДТП), косулю (одно ДТП). Чтобы избежать таких ДТП на шести участках установили знаки «Дикие животные». В ГИБДД попросили водителей отказаться от поездок в ночное время или снижать скорость в темное время суток и быть внимательном. Ранее стало известно, что в Кургане на проспекте Маршала Голикова водитель КАМАЗа наехал на косулю. Погибшее животное передали департаменту природных ресурсов. Число косулей на курганских дорогах выросло, в том числе, из-за животных, которые мигрировали из других регионов.