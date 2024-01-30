30 января 2024

В Тюмени построят новые эстакады и дорожные развязки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города (развязки, новостройки). Тюмень, мост, развязка
На строительство второго транспортного кольца Тюмени потратят десятки миллиардов рублей Фото:

Проектом строительства второго транспортного кольца Тюмени предусмотрено возведение новых эстакад и дорожных развязок. Об этом в эфире «Вести FM» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

«Необходимо определить территорию, урегулировать все земельные отношения, урегулировать лесные отношения, в каких-то случаях выкупить земельные участки у собственников в той части, где проходит объект. Работа большая. Разработать проектную документацию, она там тоже непростая — 20 км автомобильной дороги, несколько эстакадных переходов, две полноценные автомобильные развязки. И прохождение государственной экспертизы проектной документации», — отметил Перевалов во время радиоэфира.

Ранее агентство писало о том, что стоимость строительства новой объездной дороги в Тюмени может достигнуть десятков миллиардов рублей. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.

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Проектом строительства второго транспортного кольца Тюмени предусмотрено возведение новых эстакад и дорожных развязок. Об этом в эфире «Вести FM» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Необходимо определить территорию, урегулировать все земельные отношения, урегулировать лесные отношения, в каких-то случаях выкупить земельные участки у собственников в той части, где проходит объект. Работа большая. Разработать проектную документацию, она там тоже непростая — 20 км автомобильной дороги, несколько эстакадных переходов, две полноценные автомобильные развязки. И прохождение государственной экспертизы проектной документации», — отметил Перевалов во время радиоэфира. Ранее агентство писало о том, что стоимость строительства новой объездной дороги в Тюмени может достигнуть десятков миллиардов рублей. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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