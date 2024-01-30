В Тюмени построят новые эстакады и дорожные развязки

31 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

На строительство второго транспортного кольца Тюмени потратят десятки миллиардов рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Проектом строительства второго транспортного кольца Тюмени предусмотрено возведение новых эстакад и дорожных развязок. Об этом в эфире «Вести FM» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Необходимо определить территорию, урегулировать все земельные отношения, урегулировать лесные отношения, в каких-то случаях выкупить земельные участки у собственников в той части, где проходит объект. Работа большая. Разработать проектную документацию, она там тоже непростая — 20 км автомобильной дороги, несколько эстакадных переходов, две полноценные автомобильные развязки. И прохождение государственной экспертизы проектной документации», — отметил Перевалов во время радиоэфира. Ранее агентство писало о том, что стоимость строительства новой объездной дороги в Тюмени может достигнуть десятков миллиардов рублей. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.

Проектом строительства второго транспортного кольца Тюмени предусмотрено возведение новых эстакад и дорожных развязок. Об этом в эфире «Вести FM» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Необходимо определить территорию, урегулировать все земельные отношения, урегулировать лесные отношения, в каких-то случаях выкупить земельные участки у собственников в той части, где проходит объект. Работа большая. Разработать проектную документацию, она там тоже непростая — 20 км автомобильной дороги, несколько эстакадных переходов, две полноценные автомобильные развязки. И прохождение государственной экспертизы проектной документации», — отметил Перевалов во время радиоэфира. Ранее агентство писало о том, что стоимость строительства новой объездной дороги в Тюмени может достигнуть десятков миллиардов рублей. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.