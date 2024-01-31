Дочери бойца СВО из Кургана помогли перевестись на бесплатное обучение в вузе

Студентке одного из вузов из Кургана Алине, являющейся дочерью участника СВО, помогли перевестись с платной основы обучения на бесплатную. Об этом сообщается в региональном отделении фонда.
«В филиал фонда „Защитники Отечества“ обратилась жительница города Кургана Анна, супруга участника СВО, за помощью в переводе их дочери Алины с платной основы обучения на бесплатную. Девушка обучается на заочном отделении в вузе. Сотрудники филиала фонда оказали содействие в переводе на бесплатное обучение в институте», — говорится в группе «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что сыну курганского участника СВО помогли добиться льгот в вузе Екатеринбурге. Для студента удалось снизить стоимость обучения и выделить комнату в общежитии.
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