Дочери бойца СВО из Кургана помогли перевестись на бесплатное обучение в вузе

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Студенты. Курган, ученики, студенты, руки
Курганский фонд «Защитники Отечества» помог студентке перевестись на бесплатное обучение в вузе Фото:
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Студентке одного из вузов из Кургана Алине, являющейся дочерью участника СВО, помогли перевестись с платной основы обучения на бесплатную. Об этом сообщается в региональном отделении фонда.

«В филиал фонда „Защитники Отечества“ обратилась жительница города Кургана Анна, супруга участника СВО, за помощью в переводе их дочери Алины с платной основы обучения на бесплатную. Девушка обучается на заочном отделении в вузе. Сотрудники филиала фонда оказали содействие в переводе на бесплатное обучение в институте», — говорится в группе «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что сыну курганского участника СВО помогли добиться льгот в вузе Екатеринбурге. Для студента удалось снизить стоимость обучения и выделить комнату в общежитии.

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Студентке одного из вузов из Кургана Алине, являющейся дочерью участника СВО, помогли перевестись с платной основы обучения на бесплатную. Об этом сообщается в региональном отделении фонда. «В филиал фонда „Защитники Отечества“ обратилась жительница города Кургана Анна, супруга участника СВО, за помощью в переводе их дочери Алины с платной основы обучения на бесплатную. Девушка обучается на заочном отделении в вузе. Сотрудники филиала фонда оказали содействие в переводе на бесплатное обучение в институте», — говорится в группе «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что сыну курганского участника СВО помогли добиться льгот в вузе Екатеринбурге. Для студента удалось снизить стоимость обучения и выделить комнату в общежитии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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