Дочери бойца СВО из Кургана помогли перевестись на бесплатное обучение в вузе

31 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Курганский фонд «Защитники Отечества» помог студентке перевестись на бесплатное обучение в вузе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студентке одного из вузов из Кургана Алине, являющейся дочерью участника СВО, помогли перевестись с платной основы обучения на бесплатную. Об этом сообщается в региональном отделении фонда. «В филиал фонда „Защитники Отечества“ обратилась жительница города Кургана Анна, супруга участника СВО, за помощью в переводе их дочери Алины с платной основы обучения на бесплатную. Девушка обучается на заочном отделении в вузе. Сотрудники филиала фонда оказали содействие в переводе на бесплатное обучение в институте», — говорится в группе «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что сыну курганского участника СВО помогли добиться льгот в вузе Екатеринбурге. Для студента удалось снизить стоимость обучения и выделить комнату в общежитии.

Студентке одного из вузов из Кургана Алине, являющейся дочерью участника СВО, помогли перевестись с платной основы обучения на бесплатную. Об этом сообщается в региональном отделении фонда. «В филиал фонда „Защитники Отечества“ обратилась жительница города Кургана Анна, супруга участника СВО, за помощью в переводе их дочери Алины с платной основы обучения на бесплатную. Девушка обучается на заочном отделении в вузе. Сотрудники филиала фонда оказали содействие в переводе на бесплатное обучение в институте», — говорится в группе «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что сыну курганского участника СВО помогли добиться льгот в вузе Екатеринбурге. Для студента удалось снизить стоимость обучения и выделить комнату в общежитии.