Сыну курганского участника СВО помогли добиться льгот в вузе Екатеринбурга

17 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Курганскому студенту помогли получить льготы в вузе Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский фонд «Защитники Отечества» помог сыну ветерана СВО получить льготы на обучение в одном из престижных вузов Екатеринбурга. Об этом сообщается в региональном отделении фонда. За помощью в филиал фонда обратилась Светлана, жительница районного поселка Варгаши, супруга ветерана СВО. Ее муж с июля прошлого года находится на фронте, а их сын в сентябре поступил на платной основе в один из самых престижных институтов Екатеринбурга. <…> Социальный координатор Дарья Терентьева подготовила ходатайство в вуз и помогла оформить льготу в виде снижения стоимости обучения вполовину», — говорится в сообщении. Также сыну участника СВО помогли с предоставлением жилья в Екатеринбурге. После обращения в фонд ему выделили место в общежитии. До этого ему приходилось снимать квартиру самостоятельно. Мать студента поблагодарила сотрудников регионального отделения «Защитники Отечества» за оказание социальной поддержки. Ранее URA.RU писало, что дети погибших на СВО бойцов смогут без экзаменов поступить в главный вуз Кургана. Льготы выделены для программ бакалавриата и специалитета, сообщали в КГУ.

Курганский фонд «Защитники Отечества» помог сыну ветерана СВО получить льготы на обучение в одном из престижных вузов Екатеринбурга. Об этом сообщается в региональном отделении фонда. За помощью в филиал фонда обратилась Светлана, жительница районного поселка Варгаши, супруга ветерана СВО. Ее муж с июля прошлого года находится на фронте, а их сын в сентябре поступил на платной основе в один из самых престижных институтов Екатеринбурга. <…> Социальный координатор Дарья Терентьева подготовила ходатайство в вуз и помогла оформить льготу в виде снижения стоимости обучения вполовину», — говорится в сообщении. Также сыну участника СВО помогли с предоставлением жилья в Екатеринбурге. После обращения в фонд ему выделили место в общежитии. До этого ему приходилось снимать квартиру самостоятельно. Мать студента поблагодарила сотрудников регионального отделения «Защитники Отечества» за оказание социальной поддержки. Ранее URA.RU писало, что дети погибших на СВО бойцов смогут без экзаменов поступить в главный вуз Кургана. Льготы выделены для программ бакалавриата и специалитета, сообщали в КГУ.