Известная бургерная отказала в сотрудничестве самому дорогому рынку Тюмени

В Тюмени ресторан Tesla burger отказался работать на Михайловском рынке

Тюменская сеть бургерных отказалась открывать точку на рынке «Михайловском» из-за несовпадения целевой аудитории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупная тюменская сеть ресторанов отказалась открывать свое заведение на местном рынке по продаже дорогих эко-продуктов «Михайловском». Как рассказали URA.RU в пресс-службе сети Tesla burger, предложение было отклонено из-за несовпадения критериев.

«Нам предлагали открыть точку продаж бургеров на фуд-корте рынка „Михайловском“. Но после анализа места мы пришли к выводу, что там нет нашей целевой аудитории. Насколько известно, мы не единственные», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской сети бургерных.

В администрации рынка «Михайловский» сообщили, что на новом фуд-корте из тюменских компаний появится несетевой ресторан японской кухни «Исе-Исе». Откроется он в начале февраля.