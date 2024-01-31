Известная бургерная отказала в сотрудничестве самому дорогому рынку Тюмени

В Тюмени ресторан Tesla burger отказался работать на Михайловском рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая зона фуд-корта. Курган, ограничительная лента, фуд зона, фуд корт закрыт, локдаун, трц рио
Тюменская сеть бургерных отказалась открывать точку на рынке «Михайловском» из-за несовпадения целевой аудитории Фото:

Крупная тюменская сеть ресторанов отказалась открывать свое заведение на местном рынке по продаже дорогих эко-продуктов «Михайловском». Как рассказали URA.RU в пресс-службе сети Tesla burger, предложение было отклонено из-за несовпадения критериев.

«Нам предлагали открыть точку продаж бургеров на фуд-корте рынка „Михайловском“. Но после анализа места мы пришли к выводу, что там нет нашей целевой аудитории. Насколько известно, мы не единственные», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской сети бургерных.

В администрации рынка «Михайловский» сообщили, что на новом фуд-корте из тюменских компаний появится несетевой ресторан японской кухни «Исе-Исе». Откроется он в начале февраля.

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Крупная тюменская сеть ресторанов отказалась открывать свое заведение на местном рынке по продаже дорогих эко-продуктов «Михайловском». Как рассказали URA.RU в пресс-службе сети Tesla burger, предложение было отклонено из-за несовпадения критериев. «Нам предлагали открыть точку продаж бургеров на фуд-корте рынка „Михайловском“. Но после анализа места мы пришли к выводу, что там нет нашей целевой аудитории. Насколько известно, мы не единственные», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской сети бургерных. В администрации рынка «Михайловский» сообщили, что на новом фуд-корте из тюменских компаний появится несетевой ресторан японской кухни «Исе-Исе». Откроется он в начале февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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