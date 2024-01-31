Шумков поздравил ХК «Зауралье» с победой над москвичами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил игроков хоккейного клуба «Зауралье», победивших с разгромным счетом московскую команду. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Поздравляем игроков и болельщиков курганского хоккейного клуба „Зауралье“ с красивой победой над московским ХК „Звезда“ и досрочным выходом в плей-офф. Пусть и дальше звезды складываются в вашу пользу», — отметил в сообщении Шумков.
Команда ХК «Зауралье» нанесла поражение ХК «Звезда» со счетом 4:0. В составе «Зауралья» отличились Артур Болтанов (дважды), Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк. Соперники забить шайбу в ворота голкипера хозяев Евгения Ярославлева не смогли.
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