31 января 2024

Шумков поздравил ХК «Зауралье» с победой над москвичами

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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков поблагодарил ХК «Зауралье» за красивую игру и победу над москвичами Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил игроков хоккейного клуба «Зауралье», победивших с разгромным счетом московскую команду. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Поздравляем игроков и болельщиков курганского хоккейного клуба „Зауралье“ с красивой победой над московским ХК „Звезда“ и досрочным выходом в плей-офф. Пусть и дальше звезды складываются в вашу пользу», — отметил в сообщении Шумков.

Команда ХК «Зауралье» нанесла поражение ХК «Звезда» со счетом 4:0. В составе «Зауралья» отличились Артур Болтанов (дважды), Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк. Соперники забить шайбу в ворота голкипера хозяев Евгения Ярославлева не смогли.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил игроков хоккейного клуба «Зауралье», победивших с разгромным счетом московскую команду. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поздравляем игроков и болельщиков курганского хоккейного клуба „Зауралье“ с красивой победой над московским ХК „Звезда“ и досрочным выходом в плей-офф. Пусть и дальше звезды складываются в вашу пользу», — отметил в сообщении Шумков. Команда ХК «Зауралье» нанесла поражение ХК «Звезда» со счетом 4:0. В составе «Зауралья» отличились Артур Болтанов (дважды), Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк. Соперники забить шайбу в ворота голкипера хозяев Евгения Ярославлева не смогли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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