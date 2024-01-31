На предприятии «Курганмашзавода» назвали вакансии с самыми большими зарплатами

Дочке «Курганмашзавода» в Волгограде требуются сварщики на зарплату в 151 тысячу

01 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Электросварщикам готовы платить 151 тысячу рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На предприятии «Курганмашзавода» в Волгограде, занимающимся ремонтом бронемашин десанта, требуются электросварщики ручной сварки на зарплату в 151 тысячу рублей в месяц. Информация о наборе работников размещена на сайте предприятия. «На волгоградский филиал „Курганмашзавода‚требуются электросварщики ручной сварки. Заработная плата: 151 000 рублей‘, — говорится в информации о вакансии. Токарям-карусельщикам на предприятии предлагают зарплату в 125 000 рублей. Слесарям-электромонтажникам и наладчикам автоматов и полуавтоматов готовы платить по 117 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше заработная плата составляет у зуборезчиков — 112 тысяч. Газосварщикам, токарям-расточникам и наладчикам агрегатных станков обещают 110-111 тысяч, испытателям на герметичность — до 109 тысяч рублей. Ранее URA.RU приводило список самых востребованных профессий на волгоградской площадке «Курганмашзавода». В перечень горящих вакансий вошли слесари токари, фрезеровщики, а также наладчики станков с ПУ. Сотрудникам готовы платить от 95 до 100 тысяч рублей.

На предприятии «Курганмашзавода» в Волгограде, занимающимся ремонтом бронемашин десанта, требуются электросварщики ручной сварки на зарплату в 151 тысячу рублей в месяц. Информация о наборе работников размещена на сайте предприятия. «На волгоградский филиал „Курганмашзавода‚требуются электросварщики ручной сварки. Заработная плата: 151 000 рублей‘, — говорится в информации о вакансии. Токарям-карусельщикам на предприятии предлагают зарплату в 125 000 рублей. Слесарям-электромонтажникам и наладчикам автоматов и полуавтоматов готовы платить по 117 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше заработная плата составляет у зуборезчиков — 112 тысяч. Газосварщикам, токарям-расточникам и наладчикам агрегатных станков обещают 110-111 тысяч, испытателям на герметичность — до 109 тысяч рублей. Ранее URA.RU приводило список самых востребованных профессий на волгоградской площадке «Курганмашзавода». В перечень горящих вакансий вошли слесари токари, фрезеровщики, а также наладчики станков с ПУ. Сотрудникам готовы платить от 95 до 100 тысяч рублей.