31 января 2024

На предприятии «Курганмашзавода» назвали вакансии с самыми большими зарплатами

Дочке «Курганмашзавода» в Волгограде требуются сварщики на зарплату в 151 тысячу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод КМЗ. Курган, сварщик, бмп, кмз, бмп 3
Электросварщикам готовы платить 151 тысячу рублей в месяц Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На предприятии «Курганмашзавода» в Волгограде, занимающимся ремонтом бронемашин десанта, требуются электросварщики ручной сварки на зарплату в 151 тысячу рублей в месяц. Информация о наборе работников размещена на сайте предприятия.

«На волгоградский филиал „Курганмашзавода‚требуются электросварщики ручной сварки. Заработная плата: 151 000 рублей‘, — говорится в информации о вакансии.

Токарям-карусельщикам на предприятии предлагают зарплату в 125 000 рублей. Слесарям-электромонтажникам и наладчикам автоматов и полуавтоматов готовы платить по 117 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше заработная плата составляет у зуборезчиков — 112 тысяч. Газосварщикам, токарям-расточникам и наладчикам агрегатных станков обещают 110-111 тысяч, испытателям на герметичность — до 109 тысяч рублей.

Ранее URA.RU приводило список самых востребованных профессий на волгоградской площадке «Курганмашзавода». В перечень горящих вакансий вошли слесари токари, фрезеровщики, а также наладчики станков с ПУ. Сотрудникам готовы платить от 95 до 100 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предприятии «Курганмашзавода» в Волгограде, занимающимся ремонтом бронемашин десанта, требуются электросварщики ручной сварки на зарплату в 151 тысячу рублей в месяц. Информация о наборе работников размещена на сайте предприятия. «На волгоградский филиал „Курганмашзавода‚требуются электросварщики ручной сварки. Заработная плата: 151 000 рублей‘, — говорится в информации о вакансии. Токарям-карусельщикам на предприятии предлагают зарплату в 125 000 рублей. Слесарям-электромонтажникам и наладчикам автоматов и полуавтоматов готовы платить по 117 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше заработная плата составляет у зуборезчиков — 112 тысяч. Газосварщикам, токарям-расточникам и наладчикам агрегатных станков обещают 110-111 тысяч, испытателям на герметичность — до 109 тысяч рублей. Ранее URA.RU приводило список самых востребованных профессий на волгоградской площадке «Курганмашзавода». В перечень горящих вакансий вошли слесари токари, фрезеровщики, а также наладчики станков с ПУ. Сотрудникам готовы платить от 95 до 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...