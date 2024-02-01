В МО рассказали о нашествии беспилотников на Белгородскую и Курскую области

МО: сбиты беспилотники над Белгородской и Курской областями
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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
1 февраля были сбиты БПЛА над Белгородской и Курской областями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня, 1 февраля, над Белгородской и Курской областями были сбиты беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей», — сообщили представители МО в telegram-канале. Отмечается, что над Белгородской областью были замечены четыре БПЛА, а над Курской областью — один.

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Сегодня, 1 февраля, над Белгородской и Курской областями были сбиты беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей», — сообщили представители МО в telegram-канале. Отмечается, что над Белгородской областью были замечены четыре БПЛА, а над Курской областью — один.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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