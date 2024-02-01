В МО рассказали о нашествии беспилотников на Белгородскую и Курскую области

1 февраля были сбиты БПЛА над Белгородской и Курской областями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сегодня, 1 февраля, над Белгородской и Курской областями были сбиты беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей», —
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