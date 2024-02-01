В МО рассказали о нашествии беспилотников на Белгородскую и Курскую области

МО: сбиты беспилотники над Белгородской и Курской областями

01 февраля 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

1 февраля были сбиты БПЛА над Белгородской и Курской областями Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня, 1 февраля, над Белгородской и Курской областями были сбиты беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей», — сообщили представители МО в telegram-канале. Отмечается, что над Белгородской областью были замечены четыре БПЛА, а над Курской областью — один.

Сегодня, 1 февраля, над Белгородской и Курской областями были сбиты беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей», — сообщили представители МО в telegram-канале. Отмечается, что над Белгородской областью были замечены четыре БПЛА, а над Курской областью — один.