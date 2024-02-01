Авиакомпания «Ютейр» больше чем на три часа отложила рейс в Тюмень из Уфы

Причиной задержки стала нехватка самолетов
Прибытие рейса авиакомпании «Ютэйр» из Уфы в Тюмень задерживается больше, чем на три часа. Эта информация размещена на электронном табло на сайте тюменского аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 1126, маршрут Уфа — Тюмень. Запланированное время прибытия — 2.02 в 10:55, расчетное время — 2.02 в 14:10. Рейс обслуживает авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается на табло.
По данным справочной службы Рощино, время перелета было перенесено авиакомпанией. Причиной послужило отсутствие резервного самолета в аэропорту Уфы. URA.RU направило руководству авиакомпании запрос, на момент публикации ответ ожидается.
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