01 февраля 2024

Авиакомпания «Ютейр» больше чем на три часа отложила рейс в Тюмень из Уфы

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Причиной задержки стала нехватка самолетов Фото:

Прибытие рейса авиакомпании «Ютэйр» из Уфы в Тюмень задерживается больше, чем на три часа. Эта информация размещена на электронном табло на сайте тюменского аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 1126, маршрут Уфа — Тюмень. Запланированное время прибытия — 2.02 в 10:55, расчетное время — 2.02 в 14:10. Рейс обслуживает авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается на табло.

По данным справочной службы Рощино, время перелета было перенесено авиакомпанией. Причиной послужило отсутствие резервного самолета в аэропорту Уфы. URA.RU направило руководству авиакомпании запрос, на момент публикации ответ ожидается.

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Прибытие рейса авиакомпании «Ютэйр» из Уфы в Тюмень задерживается больше, чем на три часа. Эта информация размещена на электронном табло на сайте тюменского аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 1126, маршрут Уфа — Тюмень. Запланированное время прибытия — 2.02 в 10:55, расчетное время — 2.02 в 14:10. Рейс обслуживает авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается на табло. По данным справочной службы Рощино, время перелета было перенесено авиакомпанией. Причиной послужило отсутствие резервного самолета в аэропорту Уфы. URA.RU направило руководству авиакомпании запрос, на момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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