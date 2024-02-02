Власти курганского округа избавляются от сельского дома культуры

Власти Мокроусовского округа Курганской области продают здание клуба в деревне Межеумное. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов.
«Здание клуба площадью 278 кв. метров в деревне Межеумное, ул. Школьная 2-я, дом 4 продается вместе с земельным участком 659 кв. метров. Начальная цена лота — 293 тысячи рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг».
В деревне Межеумное осталось меньше 100 жителей. Населенный пункт входит в состав Утичевского сельсовета.
Ранее власти Далматовского округа выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Начальная цена объекта вместе с земельным участком — 199 тысяч рублей.
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