Власти курганского округа избавляются от сельского дома культуры

03 февраля 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области продают с аукциона сельский клуб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Мокроусовского округа Курганской области продают здание клуба в деревне Межеумное. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов. «Здание клуба площадью 278 кв. метров в деревне Межеумное, ул. Школьная 2-я, дом 4 продается вместе с земельным участком 659 кв. метров. Начальная цена лота — 293 тысячи рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг». В деревне Межеумное осталось меньше 100 жителей. Населенный пункт входит в состав Утичевского сельсовета. Ранее власти Далматовского округа выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Начальная цена объекта вместе с земельным участком — 199 тысяч рублей.

Власти Мокроусовского округа Курганской области продают здание клуба в деревне Межеумное. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов. «Здание клуба площадью 278 кв. метров в деревне Межеумное, ул. Школьная 2-я, дом 4 продается вместе с земельным участком 659 кв. метров. Начальная цена лота — 293 тысячи рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг». В деревне Межеумное осталось меньше 100 жителей. Населенный пункт входит в состав Утичевского сельсовета. Ранее власти Далматовского округа выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Начальная цена объекта вместе с земельным участком — 199 тысяч рублей.