02 февраля 2024

Власти курганского округа избавляются от сельского дома культуры

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В Курганской области продают с аукциона сельский клуб Фото:

Власти Мокроусовского округа Курганской области продают здание клуба в деревне Межеумное. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов.

«Здание клуба площадью 278 кв. метров в деревне Межеумное, ул. Школьная 2-я, дом 4 продается вместе с земельным участком 659 кв. метров. Начальная цена лота — 293 тысячи рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг».

В деревне Межеумное осталось меньше 100 жителей. Населенный пункт входит в состав Утичевского сельсовета.

Ранее власти Далматовского округа выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Начальная цена объекта вместе с земельным участком — 199 тысяч рублей.

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Власти Мокроусовского округа Курганской области продают здание клуба в деревне Межеумное. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов. «Здание клуба площадью 278 кв. метров в деревне Межеумное, ул. Школьная 2-я, дом 4 продается вместе с земельным участком 659 кв. метров. Начальная цена лота — 293 тысячи рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг». В деревне Межеумное осталось меньше 100 жителей. Населенный пункт входит в состав Утичевского сельсовета. Ранее власти Далматовского округа выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Начальная цена объекта вместе с земельным участком — 199 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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