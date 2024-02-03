03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Курганской области пять месяцев ищут мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение мужчины неизвестно (архивное фото) Фото:

В Курганской области с 26 августа 2023 года ищут мужчину. С тех пор прошло уже пять месяцев, но его местоположение по-прежнему неизвестно, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Беляев Алексей Александрович, 46 лет. С 26 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза. Во что он был одет — неизвестно. В поисковом отряде просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии +7 (800) 700-54-52.

Мужчину ищут уже пять месяцев
Мужчину ищут уже пять месяцев

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В Курганской области с 26 августа 2023 года ищут мужчину. С тех пор прошло уже пять месяцев, но его местоположение по-прежнему неизвестно, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Беляев Алексей Александрович, 46 лет. С 26 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза. Во что он был одет — неизвестно. В поисковом отряде просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии +7 (800) 700-54-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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