Местоположение мужчины неизвестно (архивное фото)
В Курганской области с 26 августа 2023 года ищут мужчину. С тех пор прошло уже пять месяцев, но его местоположение по-прежнему неизвестно, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Беляев Алексей Александрович, 46 лет. С 26 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза. Во что он был одет — неизвестно. В поисковом отряде просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии +7 (800) 700-54-52.
Мужчину ищут уже пять месяцев
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