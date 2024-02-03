Житель ЯНАО стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова

04 февраля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Надымчанин сыграл на варгане на шоу Малахова (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Надыма (ЯНАО) Игнат Марочек стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В программе Игнат сыграл на варгане. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Выступить в популярной передаче „Привет, Андрей!“ надымчанина пригласили ее редакторы. Выпуск был посвящен космосу и звездам, поэтому Игнат исполнил песню „Звездочка моя ясная“ ВИА „Цветы“», — написала администрация района в telegram-канале. На шоу ямалец рассказал о регионе и Крайнем Севере. Также он продемонстрировал игру на варгане и подарил Малахову сувенир. Вечернее развлекательное шоу Малахова выходит на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года. Сейчас его показывают по воскресеньям. Также выходит продолжение проекта, которое получило название «Песни от всей души».

Житель Надыма (ЯНАО) Игнат Марочек стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В программе Игнат сыграл на варгане. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Выступить в популярной передаче „Привет, Андрей!“ надымчанина пригласили ее редакторы. Выпуск был посвящен космосу и звездам, поэтому Игнат исполнил песню „Звездочка моя ясная“ ВИА „Цветы“», — написала администрация района в telegram-канале. На шоу ямалец рассказал о регионе и Крайнем Севере. Также он продемонстрировал игру на варгане и подарил Малахову сувенир. Вечернее развлекательное шоу Малахова выходит на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года. Сейчас его показывают по воскресеньям. Также выходит продолжение проекта, которое получило название «Песни от всей души».