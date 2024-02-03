Житель ЯНАО стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова

Житель Надыма (ЯНАО) Игнат Марочек стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В программе Игнат сыграл на варгане. Об этом сообщила администрация Надымского района.
«Выступить в популярной передаче „Привет, Андрей!“ надымчанина пригласили ее редакторы. Выпуск был посвящен космосу и звездам, поэтому Игнат исполнил песню „Звездочка моя ясная“ ВИА „Цветы“», — написала администрация района в telegram-канале.
На шоу ямалец рассказал о регионе и Крайнем Севере. Также он продемонстрировал игру на варгане и подарил Малахову сувенир.
Вечернее развлекательное шоу Малахова выходит на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года. Сейчас его показывают по воскресеньям. Также выходит продолжение проекта, которое получило название «Песни от всей души».
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