03 февраля 2024
02 февраля 2024

Житель ЯНАО стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй-2019. Троицк. Челябинская область, артист, музыкант, варган, камуз
Надымчанин сыграл на варгане на шоу Малахова (фото из архива) Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) Игнат Марочек стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В программе Игнат сыграл на варгане. Об этом сообщила администрация Надымского района.

«Выступить в популярной передаче „Привет, Андрей!“ надымчанина пригласили ее редакторы. Выпуск был посвящен космосу и звездам, поэтому Игнат исполнил песню „Звездочка моя ясная“ ВИА „Цветы“», — написала администрация района в telegram-канале.

На шоу ямалец рассказал о регионе и Крайнем Севере. Также он продемонстрировал игру на варгане и подарил Малахову сувенир.

Вечернее развлекательное шоу Малахова выходит на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года. Сейчас его показывают по воскресеньям. Также выходит продолжение проекта, которое получило название «Песни от всей души».

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Житель Надыма (ЯНАО) Игнат Марочек стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В программе Игнат сыграл на варгане. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Выступить в популярной передаче „Привет, Андрей!“ надымчанина пригласили ее редакторы. Выпуск был посвящен космосу и звездам, поэтому Игнат исполнил песню „Звездочка моя ясная“ ВИА „Цветы“», — написала администрация района в telegram-канале. На шоу ямалец рассказал о регионе и Крайнем Севере. Также он продемонстрировал игру на варгане и подарил Малахову сувенир. Вечернее развлекательное шоу Малахова выходит на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года. Сейчас его показывают по воскресеньям. Также выходит продолжение проекта, которое получило название «Песни от всей души».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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