Структура курганского правительства закупает венки на сотни тысяч рублей

Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области закупает ритуальные венки на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Поставка ритуальных венков из искусственных цветов с лентами. Заказчик: ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“, начальная цена контракта 400 тысяч рублей», — указано в документации тендера.
Согласно документации госзакупки, подрядчик предложил поставлять венки по цене 5 тысяч 450 рублей за штуку. Количество венков по одной заявке может быть от одного до десяти штук, срок действия договора до 20 декабря 2024 года.
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