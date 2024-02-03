03 февраля 2024
02 февраля 2024

Структура курганского правительства закупает венки на сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский рынок. Курган, ритуальные услуги, похороны, похоронный венок
Структура правительства Курганской области закупает венки на 400 тысяч рублей Фото:

Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области закупает ритуальные венки на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Поставка ритуальных венков из искусственных цветов с лентами. Заказчик: ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“, начальная цена контракта 400 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно документации госзакупки, подрядчик предложил поставлять венки по цене 5 тысяч 450 рублей за штуку. Количество венков по одной заявке может быть от одного до десяти штук, срок действия договора до 20 декабря 2024 года.

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Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области закупает ритуальные венки на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Поставка ритуальных венков из искусственных цветов с лентами. Заказчик: ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“, начальная цена контракта 400 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации госзакупки, подрядчик предложил поставлять венки по цене 5 тысяч 450 рублей за штуку. Количество венков по одной заявке может быть от одного до десяти штук, срок действия договора до 20 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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