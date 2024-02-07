«Коммунисты России» используют президентскую кампанию Малинковича для пиара в Кургане

Курганские «КомРоссы» активизируют пиар партии через кампанию Малинковича

Курганские «Коммунисты России» используют кампанию Малинковича для повышения узнаваемости партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганское отделение партии «Коммунисты России» использует кампанию кандидата в президенты РФ Сергея Малинковича для пиара регионального штаба и повышения узнаваемости партии в Кургане. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы и представитель КомРоссов Яков Сидоров.

«С одной стороны, конечно, хотим использовать этот инфоповод [участие Малинковича в выборах президента РФ] именно для продвижения бренда „Коммунисты России“ <…> Допустим, для Кургана проблема с узнаваемостью партии актуальна. Она существует не так давно, и мы по крупицам собираем все, что можно. Президентская кампания для нас важна и с точки зрения продвижения идей и бренда партии», — отметил Сидоров.

Кроме этого, он указал на проблему неправильной идентификации партии гражданами и путаницы с конкурентами — КПРФ. С его слов, это также можно решить во время кампании Малинковича, учитывая его видимость и «мерцание» в медийном пространстве.

Ранее URA.RU писало, что партия «Коммунисты России» начала подготовку к выборам в гордуму. Сидоров заявлял, что пока решается вопрос, будет ли он занимается данной предвыборной кампанией. В разговоре он отмечал, что партия на данный момент не является финансируемой. Кроме этого, сообщалось, что КомРоссы отчитались о сборе подписей в поддержку Малинковича.