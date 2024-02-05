05 февраля 2024

Тюменские власти раскрыли, каких рабочих не хватает в регионе

В Тюменской области не хватает рабочих в сферах строительстве и промышленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, арматура, монтажник, металлоконструкция, строитель, рабочий, металл, стройка, рмк-арена, арматурщик
На рынке труда заявлена 21 тысяча вакансий Фото:

В Тюменской области востребованы монтажники, сварщики, дорожники и механики. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.

«Традиционно это предприятия арендного сектора экономики, строительство, промышленность, транспорт. Востребованы квалифицированные рабочие специальности: монтажники, дорожные рабочие, сварщики, слесари, сантехники, плотники, машинисты различных агрегатов, дорожники, механики, ремонтники транспортных средств», — сообщил Сидоров.

Он добавил, что сегодня открыта 21 тысяча вакансий. По его словам, из-за нехватки специалистов работодатели рассматривают кандидатов без опыта, в том числе, студентов. Предприятия готовы доучивать рабочих и предоставлять их кураторов.

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В Тюменской области востребованы монтажники, сварщики, дорожники и механики. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров. «Традиционно это предприятия арендного сектора экономики, строительство, промышленность, транспорт. Востребованы квалифицированные рабочие специальности: монтажники, дорожные рабочие, сварщики, слесари, сантехники, плотники, машинисты различных агрегатов, дорожники, механики, ремонтники транспортных средств», — сообщил Сидоров. Он добавил, что сегодня открыта 21 тысяча вакансий. По его словам, из-за нехватки специалистов работодатели рассматривают кандидатов без опыта, в том числе, студентов. Предприятия готовы доучивать рабочих и предоставлять их кураторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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