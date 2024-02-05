Тюменские власти раскрыли, каких рабочих не хватает в регионе

В Тюменской области не хватает рабочих в сферах строительстве и промышленности

06 февраля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

На рынке труда заявлена 21 тысяча вакансий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области востребованы монтажники, сварщики, дорожники и механики. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров. «Традиционно это предприятия арендного сектора экономики, строительство, промышленность, транспорт. Востребованы квалифицированные рабочие специальности: монтажники, дорожные рабочие, сварщики, слесари, сантехники, плотники, машинисты различных агрегатов, дорожники, механики, ремонтники транспортных средств», — сообщил Сидоров. Он добавил, что сегодня открыта 21 тысяча вакансий. По его словам, из-за нехватки специалистов работодатели рассматривают кандидатов без опыта, в том числе, студентов. Предприятия готовы доучивать рабочих и предоставлять их кураторов.

В Тюменской области востребованы монтажники, сварщики, дорожники и механики. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров. «Традиционно это предприятия арендного сектора экономики, строительство, промышленность, транспорт. Востребованы квалифицированные рабочие специальности: монтажники, дорожные рабочие, сварщики, слесари, сантехники, плотники, машинисты различных агрегатов, дорожники, механики, ремонтники транспортных средств», — сообщил Сидоров. Он добавил, что сегодня открыта 21 тысяча вакансий. По его словам, из-за нехватки специалистов работодатели рассматривают кандидатов без опыта, в том числе, студентов. Предприятия готовы доучивать рабочих и предоставлять их кураторов.