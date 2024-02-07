Аренда квартир в Кургане подорожала, несмотря на снижение в других городах

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Больше всего выросла в цене аренда двухкомнатной квартиры Фото:

В январе аренда квартир в Кургане выросла в цене в то время, когда общую тенденцию по России аналитики оценивают в сторону снижения. Об этом сообщает сайт о недвижимости «Мир Квартир».

«Арендные ставки на квартиры по городам РФ <…> Город Курган. Однокомнатная квартира: 14 205 рублей в месяц, прирост за январь 0,7%. Двухкомнатная квартира: 18 342 рублей в месяц, прирост за январь 3,2%. Трехкомнатные квартиры: 24 826 рублей в месяц, прирост за январь 1,2%», — указано в таблице, приведенной по данным аналитиков на сайте «Мир Квартир». Также, на сайте уточняется, что в исследовании использовалась информация по 70 крупнейшим городам страны. Аналитики «Мира Квартир» пришли к выводу, что в большинстве населенных пунктов аренда стала дешеветь.

Сайт Restate оценил прирост ставки на аренду однокомнатной квартиры за январь примерно в 4%, на двухкомнатные — около 2%. Трехкомнатные квартиры, по данным сайта, почти не изменили среднюю ставку на конец первого месяца. Разброс цен на аренду, согласно Restate, от 8 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Но в открытых данных находятся предложения с арендной ставкой около 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что аренда квартиры с несколькими комнатами в Кургане выросла в цене за последний квартал 2023 года. Двухкомнатные взлетели в цене на 18,4%, а трехкомнатные на 28,1%.

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В январе аренда квартир в Кургане выросла в цене в то время, когда общую тенденцию по России аналитики оценивают в сторону снижения. Об этом сообщает сайт о недвижимости «Мир Квартир». «Арендные ставки на квартиры по городам РФ <…> Город Курган. Однокомнатная квартира: 14 205 рублей в месяц, прирост за январь 0,7%. Двухкомнатная квартира: 18 342 рублей в месяц, прирост за январь 3,2%. Трехкомнатные квартиры: 24 826 рублей в месяц, прирост за январь 1,2%», — указано в таблице, приведенной по данным аналитиков на сайте «Мир Квартир». Также, на сайте уточняется, что в исследовании использовалась информация по 70 крупнейшим городам страны. Аналитики «Мира Квартир» пришли к выводу, что в большинстве населенных пунктов аренда стала дешеветь. Сайт Restate оценил прирост ставки на аренду однокомнатной квартиры за январь примерно в 4%, на двухкомнатные — около 2%. Трехкомнатные квартиры, по данным сайта, почти не изменили среднюю ставку на конец первого месяца. Разброс цен на аренду, согласно Restate, от 8 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Но в открытых данных находятся предложения с арендной ставкой около 100 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что аренда квартиры с несколькими комнатами в Кургане выросла в цене за последний квартал 2023 года. Двухкомнатные взлетели в цене на 18,4%, а трехкомнатные на 28,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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