07 февраля 2024

Тюменцы призвали отправить на СВО мужчин, избивших ребенка за звезду на шапке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Часть горожан считает, что нападавших нужно отправить в военкомат, а затем на СВО Фото:

Жители Тюмени призвали отправить на специальную военную операцию мужчин, которые под камерами избили подростков в микрорайоне Новопатрушево, так как, по версии мамы одного из мальчиков, им не понравилась звезда на шапке ее сына. Своей реакцией на происшествие горожане поделились в социальных сетях.

«Знаю одно местечко под Авдеевкой. Там сила и упорство этих товарищей ой как бы пригодились», — написал Никита Филиппов в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчину в его позиции поддержали и другие пользователи. Все они отписались под постом, в котором мама подростка рассказала, что ее сына и его друзей избили пьяные мужчины. Причиной якобы стало то, что на шапке одного из мальчиков была кадетская звезда которую нетрезвые нападавшие перепутали с армейской.

«Если так рубятся за армейское, найти их и в военкомат добровольцами на СВО отправить», — считает Алексей Сергеев. «Замаскированные диверсанты, у полиции много работы будет», — отметил Андрей Кортосов. «Рекомендую обратиться дополнительно в прокуратуру, поскольку мотивом к избиению явно послужила неприязнь к армии РФ. Это уже посерьезнее. Статья о дискредитации ВС РФ вдогонку», — посоветовала Таня Ласточкина.

В комментарии под постом пришли и те, кто призывал не торопиться с выводами. По мнению тюменцев, изначально нужно узнать, с чего начался конфликт, ведь инициаторами могли быть и подростки.

Как ранее писало URA.RU, процесс избиения детей попал на камеры видеонаблюдения. В деле уже разбирается полиция.

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Жители Тюмени призвали отправить на специальную военную операцию мужчин, которые под камерами избили подростков в микрорайоне Новопатрушево, так как, по версии мамы одного из мальчиков, им не понравилась звезда на шапке ее сына. Своей реакцией на происшествие горожане поделились в социальных сетях. «Знаю одно местечко под Авдеевкой. Там сила и упорство этих товарищей ой как бы пригодились», — написал Никита Филиппов в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчину в его позиции поддержали и другие пользователи. Все они отписались под постом, в котором мама подростка рассказала, что ее сына и его друзей избили пьяные мужчины. Причиной якобы стало то, что на шапке одного из мальчиков была кадетская звезда которую нетрезвые нападавшие перепутали с армейской. «Если так рубятся за армейское, найти их и в военкомат добровольцами на СВО отправить», — считает Алексей Сергеев. «Замаскированные диверсанты, у полиции много работы будет», — отметил Андрей Кортосов. «Рекомендую обратиться дополнительно в прокуратуру, поскольку мотивом к избиению явно послужила неприязнь к армии РФ. Это уже посерьезнее. Статья о дискредитации ВС РФ вдогонку», — посоветовала Таня Ласточкина. В комментарии под постом пришли и те, кто призывал не торопиться с выводами. По мнению тюменцев, изначально нужно узнать, с чего начался конфликт, ведь инициаторами могли быть и подростки. Как ранее писало URA.RU, процесс избиения детей попал на камеры видеонаблюдения. В деле уже разбирается полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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