07 февраля 2024

В отдаленном селе ЯНАО семья получила квартиру без туалета

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав детей-сирот в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом улица Акмолинская 25 Курган , туалет на улице, частный сектор
В ЯНАО семья с опекаемыми детьми-сиротами проживает в квартире без туалета Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту нарушения жилищных прав семьи, опекающей детей-сирот из поселка Антипаюта Тазовского района ЯНАО. В квартире отсутствует санузел, но есть плесень, сообщает пресс-служба СК РФ.

«В селе Антипаюта ЯНАО администрация выдала семье, в которой под опекой находятся дети-сироты, непригодную для проживания несовершеннолетних квартиру. В ней отсутствует санузел, неисправна система теплоснабжения, из-за чего в помещении присутствуют сырость и плесень», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале.

Окружное управление СК РФ проводит проверку, которую Бастрыкин поставил на личный контроль. О ее результатах будет доложено в центральное ведомство.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту нарушения жилищных прав семьи, опекающей детей-сирот из поселка Антипаюта Тазовского района ЯНАО. В квартире отсутствует санузел, но есть плесень, сообщает пресс-служба СК РФ. «В селе Антипаюта ЯНАО администрация выдала семье, в которой под опекой находятся дети-сироты, непригодную для проживания несовершеннолетних квартиру. В ней отсутствует санузел, неисправна система теплоснабжения, из-за чего в помещении присутствуют сырость и плесень», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале. Окружное управление СК РФ проводит проверку, которую Бастрыкин поставил на личный контроль. О ее результатах будет доложено в центральное ведомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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