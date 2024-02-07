В отдаленном селе ЯНАО семья получила квартиру без туалета

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту нарушения жилищных прав семьи, опекающей детей-сирот из поселка Антипаюта Тазовского района ЯНАО. В квартире отсутствует санузел, но есть плесень, сообщает пресс-служба СК РФ.
«В селе Антипаюта ЯНАО администрация выдала семье, в которой под опекой находятся дети-сироты, непригодную для проживания несовершеннолетних квартиру. В ней отсутствует санузел, неисправна система теплоснабжения, из-за чего в помещении присутствуют сырость и плесень», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале.
Окружное управление СК РФ проводит проверку, которую Бастрыкин поставил на личный контроль. О ее результатах будет доложено в центральное ведомство.
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