В отдаленном селе ЯНАО семья получила квартиру без туалета

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав детей-сирот в ЯНАО

08 февраля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

В ЯНАО семья с опекаемыми детьми-сиротами проживает в квартире без туалета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту нарушения жилищных прав семьи, опекающей детей-сирот из поселка Антипаюта Тазовского района ЯНАО. В квартире отсутствует санузел, но есть плесень, сообщает пресс-служба СК РФ. «В селе Антипаюта ЯНАО администрация выдала семье, в которой под опекой находятся дети-сироты, непригодную для проживания несовершеннолетних квартиру. В ней отсутствует санузел, неисправна система теплоснабжения, из-за чего в помещении присутствуют сырость и плесень», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале. Окружное управление СК РФ проводит проверку, которую Бастрыкин поставил на личный контроль. О ее результатах будет доложено в центральное ведомство.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту нарушения жилищных прав семьи, опекающей детей-сирот из поселка Антипаюта Тазовского района ЯНАО. В квартире отсутствует санузел, но есть плесень, сообщает пресс-служба СК РФ. «В селе Антипаюта ЯНАО администрация выдала семье, в которой под опекой находятся дети-сироты, непригодную для проживания несовершеннолетних квартиру. В ней отсутствует санузел, неисправна система теплоснабжения, из-за чего в помещении присутствуют сырость и плесень», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале. Окружное управление СК РФ проводит проверку, которую Бастрыкин поставил на личный контроль. О ее результатах будет доложено в центральное ведомство.