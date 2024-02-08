Самые важные детали ЧП в пермском поселке

В Куеде Пермского края из-за взрыва газопровода пострадали люди

09 февраля 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Огонь охватил несколько домов (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода В поселке Куеда Пермского края загорелись несколько домов из-за взрыва газопровода. При происшествии пострадали восемь человек, их доставили в больницу, а Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ЧП. URA.RU приводит главную информацию о случившемся. Подробности о пожаре Изначально поступали сообщения о том, что из-за взрыва газопровода горит и грузовой поезд, но эту информацию опровергли в пресс-службе РЖД и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета. Первые сообщения о пожаре начали появляться в соцсетях около 22:20 часов. На пульт дежурного информация поступила в 22:00. На тушение пожара направлялись 71 человек и 23 единицы техники. Огонь потушили в 23:35 на площади 238 квадратных метров. Источники рассказали URA.RU, что колодец, расположенный рядом с пожаром, не работал, а пожарный поезд якобы не доехал до места ЧП. Очевидцы сообщили, что огонь было видно на расстоянии полутора километров от места происшествия, также они увидели, как начали гореть жилые дома. По словам жителей поселка, они слышали сильный хлопок перед началом пожара, а затем и крики. Также местный житель сообщил, что в момент возгорания возле одного из домов стояла женщина с двумя детьми — их обдало волной от взрыва. Пермяков, чьи дома расположены рядом с местом пожара, эвакуировали. Они находятся у родственников, а у сгоревших домов дежурят сотрудники ГИБДД и МВД. Сколько человек пострадали В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что при пожаре пострадали восемь человек. Двое из них оказались в тяжелом состоянии — это женщина с 70-80% ожогов тела и мужчина с 40% ожогов — их перевели в реанимацию. Еще один человек отказался от госпитализации, а остальные пятеро находятся под наблюдением врачей, в том числе двое детей семи и 11 лет. Врачи из-за непогоды не могли определиться, как доставить пострадавших в Пермь — при помощи вертолета или машин санавиации. Позже корреспондент URA.RU сообщил, что двух человек увезли на скорых. Причины взрыва газопровода Причиной пожара и взрыва газопровода могла стать разгерметизация трубы с газом. Местный житель предположил, что газ скопился около земли, а когда проехал поезд, от него пошла искра, после чего газ вспыхнул и огромная волна достигла домов сквозь лес и железнодорожные пути. Реакция властей на ЧП Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП и заверил, что будет информировать о событии по мере выяснения обстоятельств. Также глава региона дал поручение минтербезу выехать на место происшествия и оперативно докладывать о ситуации. Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за случившегося. На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Куеда Пермского края загорелись несколько домов из-за взрыва газопровода. При происшествии пострадали восемь человек, их доставили в больницу, а Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ЧП. URA.RU приводит главную информацию о случившемся. Изначально поступали сообщения о том, что из-за взрыва газопровода горит и грузовой поезд, но эту информацию опровергли в пресс-службе РЖД и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета. Первые сообщения о пожаре начали появляться в соцсетях около 22:20 часов. На пульт дежурного информация поступила в 22:00. На тушение пожара направлялись 71 человек и 23 единицы техники. Огонь потушили в 23:35 на площади 238 квадратных метров. Источники рассказали URA.RU, что колодец, расположенный рядом с пожаром, не работал, а пожарный поезд якобы не доехал до места ЧП. Очевидцы сообщили, что огонь было видно на расстоянии полутора километров от места происшествия, также они увидели, как начали гореть жилые дома. По словам жителей поселка, они слышали сильный хлопок перед началом пожара, а затем и крики. Также местный житель сообщил, что в момент возгорания возле одного из домов стояла женщина с двумя детьми — их обдало волной от взрыва. Пермяков, чьи дома расположены рядом с местом пожара, эвакуировали. Они находятся у родственников, а у сгоревших домов дежурят сотрудники ГИБДД и МВД. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что при пожаре пострадали восемь человек. Двое из них оказались в тяжелом состоянии — это женщина с 70-80% ожогов тела и мужчина с 40% ожогов — их перевели в реанимацию. Еще один человек отказался от госпитализации, а остальные пятеро находятся под наблюдением врачей, в том числе двое детей семи и 11 лет. Врачи из-за непогоды не могли определиться, как доставить пострадавших в Пермь — при помощи вертолета или машин санавиации. Позже корреспондент URA.RU сообщил, что двух человек увезли на скорых. Причиной пожара и взрыва газопровода могла стать разгерметизация трубы с газом. Местный житель предположил, что газ скопился около земли, а когда проехал поезд, от него пошла искра, после чего газ вспыхнул и огромная волна достигла домов сквозь лес и железнодорожные пути. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП и заверил, что будет информировать о событии по мере выяснения обстоятельств. Также глава региона дал поручение минтербезу выехать на место происшествия и оперативно докладывать о ситуации. Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за случившегося. На месте пожара работала следственно-оперативная группа.