Пермяков, чьи дома расположены рядом с местом пожара в Куеде, эвакуировали

Жителей Куеды Пермского края, чьи дома расположены рядом с местом возгорания, эвакуировали. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«Жителей домов, расположенных рядом с местом возгорания, эвакуировали. Сейчас они находятся у родственников», — рассказал источник.
Возле домов, которые были охвачены огнем, дежурят сотрудники МВД и ГИБДД. Правоохранительные органы будут находиться там до утра. На месте ЧП работают сотрудники РЖД и экстренных служб.
В Куеде из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о запахе газа, нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за произошедшего.
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