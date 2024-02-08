08 февраля 2024

Пермяков, чьи дома расположены рядом с местом пожара в Куеде, эвакуировали

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
Жители уехали к своим родственникам Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Жителей Куеды Пермского края, чьи дома расположены рядом с местом возгорания, эвакуировали. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Жителей домов, расположенных рядом с местом возгорания, эвакуировали. Сейчас они находятся у родственников», — рассказал источник.

Возле домов, которые были охвачены огнем, дежурят сотрудники МВД и ГИБДД. Правоохранительные органы будут находиться там до утра. На месте ЧП работают сотрудники РЖД и экстренных служб.

В Куеде из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о запахе газа, нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за произошедшего.

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Жителей Куеды Пермского края, чьи дома расположены рядом с местом возгорания, эвакуировали. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Жителей домов, расположенных рядом с местом возгорания, эвакуировали. Сейчас они находятся у родственников», — рассказал источник. Возле домов, которые были охвачены огнем, дежурят сотрудники МВД и ГИБДД. Правоохранительные органы будут находиться там до утра. На месте ЧП работают сотрудники РЖД и экстренных служб. В Куеде из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о запахе газа, нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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