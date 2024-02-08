Врачи решают, как доставить в Пермь пострадавших при пожаре в Куеде

Из-за непогоды врачи не могут определиться, как доставить в Пермь жителей Куеды, пострадавших при пожаре. Об этом URA.RU сообщили источники.
«Погода нелетная. Пострадавших точно повезут в Пермь, но неизвестно — машинами или авиацией», — привел корреспондент URA.RU слова источников.
Возле Куединской ЦРБ дежурят две машины санитарной авиации. Один из сотрудников местной больницы рассказал изданию, что специально для вертолета расчищали взлетно-посадочную площадку.
В Куеде из-за взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Очевидцы сообщали о запахе газа, нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Первые сообщения о ЧП стали появляться около 22:20 часов.
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