08 февраля 2024

Врачи решают, как доставить в Пермь пострадавших при пожаре в Куеде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, медицина, реанимация, скорая помошь
Возле больницы дежурят две скорых санавиации Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Из-за непогоды врачи не могут определиться, как доставить в Пермь жителей Куеды, пострадавших при пожаре. Об этом URA.RU сообщили источники.

«Погода нелетная. Пострадавших точно повезут в Пермь, но неизвестно — машинами или авиацией», — привел корреспондент URA.RU слова источников.

Возле Куединской ЦРБ дежурят две машины санитарной авиации. Один из сотрудников местной больницы рассказал изданию, что специально для вертолета расчищали взлетно-посадочную площадку.

В Куеде из-за взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Очевидцы сообщали о запахе газа, нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Первые сообщения о ЧП стали появляться около 22:20 часов.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за непогоды врачи не могут определиться, как доставить в Пермь жителей Куеды, пострадавших при пожаре. Об этом URA.RU сообщили источники. «Погода нелетная. Пострадавших точно повезут в Пермь, но неизвестно — машинами или авиацией», — привел корреспондент URA.RU слова источников. Возле Куединской ЦРБ дежурят две машины санитарной авиации. Один из сотрудников местной больницы рассказал изданию, что специально для вертолета расчищали взлетно-посадочную площадку. В Куеде из-за взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Очевидцы сообщали о запахе газа, нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Первые сообщения о ЧП стали появляться около 22:20 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...