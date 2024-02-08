В пермском минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ЧП в Куеде

Одна из пострадавших на пожаре в Куеде получила 80% ожогов тела

09 февраля 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Пожар уже локализован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пожаре в поселке Куеда Пермского края пострадали восемь человек. Двое из них оказались в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. На аппарате ИВЛ находится женщина, получившая 70-80% ожогов тела. «Всего пострадали восемь человек. Один из них отказался от госпитализации. Двое тяжелых — в больнице. Это мужчина — 40% ожогов. И женщина — 70%-80% ожоги тела. Сейчас на ИВЛ, в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве. Остальные пять человек находятся под наблюдением врачей. Губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале отмечает, что в стационаре остаются, в том числе двое детей, 7 и 11 лет. «В Куеду выезжают заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга. Дополнительно в Куеду направлен реанимобиль ТЦМК с бригадой врачей», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Куеде произошел серьезный пожар. Возможной причиной считается разгерметизация газопровода.

На пожаре в поселке Куеда Пермского края пострадали восемь человек. Двое из них оказались в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. На аппарате ИВЛ находится женщина, получившая 70-80% ожогов тела. «Всего пострадали восемь человек. Один из них отказался от госпитализации. Двое тяжелых — в больнице. Это мужчина — 40% ожогов. И женщина — 70%-80% ожоги тела. Сейчас на ИВЛ, в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве. Остальные пять человек находятся под наблюдением врачей. Губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале отмечает, что в стационаре остаются, в том числе двое детей, 7 и 11 лет. «В Куеду выезжают заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга. Дополнительно в Куеду направлен реанимобиль ТЦМК с бригадой врачей», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Куеде произошел серьезный пожар. Возможной причиной считается разгерметизация газопровода.