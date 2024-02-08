08 февраля 2024

В пермском минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ЧП в Куеде

Одна из пострадавших на пожаре в Куеде получила 80% ожогов тела
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, солнце в дыму, дым от лесных пожаров
Пожар уже локализован Фото:

На пожаре в поселке Куеда Пермского края пострадали восемь человек. Двое из них оказались в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. На аппарате ИВЛ находится женщина, получившая 70-80% ожогов тела.

«Всего пострадали восемь человек. Один из них отказался от госпитализации. Двое тяжелых — в больнице. Это мужчина — 40% ожогов. И женщина — 70%-80% ожоги тела. Сейчас на ИВЛ, в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

Остальные пять человек находятся под наблюдением врачей. Губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале отмечает, что в стационаре остаются, в том числе двое детей, 7 и 11 лет. «В Куеду выезжают заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга. Дополнительно в Куеду направлен реанимобиль ТЦМК с бригадой врачей», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Куеде произошел серьезный пожар. Возможной причиной считается разгерметизация газопровода.

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На пожаре в поселке Куеда Пермского края пострадали восемь человек. Двое из них оказались в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. На аппарате ИВЛ находится женщина, получившая 70-80% ожогов тела. «Всего пострадали восемь человек. Один из них отказался от госпитализации. Двое тяжелых — в больнице. Это мужчина — 40% ожогов. И женщина — 70%-80% ожоги тела. Сейчас на ИВЛ, в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве. Остальные пять человек находятся под наблюдением врачей. Губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале отмечает, что в стационаре остаются, в том числе двое детей, 7 и 11 лет. «В Куеду выезжают заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга. Дополнительно в Куеду направлен реанимобиль ТЦМК с бригадой врачей», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Куеде произошел серьезный пожар. Возможной причиной считается разгерметизация газопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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