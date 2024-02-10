В Казани почти на четыре часа задержали рейс до Тюмени

Авиакомпания Utair задержала вылет самолета до Тюмени
Авиакомпания Utair 11 февраля почти на четыре часа задержала рейс из Казани до Тюмени. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.
«ЮТ 210 Казань — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был 11 февраля полететь в 20:00, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 23:40», — указано на сайте тюменского аэропорта.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее авиакомпания Utair задержала на пять часов рейс из Сургута до Тюмени. В справочной службе Рощино журналисту URA.RU рассказали, что такая ситуация сложилась из-за позднего прибытия судна.
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