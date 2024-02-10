10 февраля 2024
09 февраля 2024

В Казани почти на четыре часа задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Авиакомпания Utair задержала вылет самолета до Тюмени Фото:

Авиакомпания Utair 11 февраля почти на четыре часа задержала рейс из Казани до Тюмени. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.

«ЮТ 210 Казань — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был 11 февраля полететь в 20:00, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 23:40», — указано на сайте тюменского аэропорта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее авиакомпания Utair задержала на пять часов рейс из Сургута до Тюмени. В справочной службе Рощино журналисту URA.RU рассказали, что такая ситуация сложилась из-за позднего прибытия судна.

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Авиакомпания Utair 11 февраля почти на четыре часа задержала рейс из Казани до Тюмени. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино. «ЮТ 210 Казань — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был 11 февраля полететь в 20:00, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 23:40», — указано на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее авиакомпания Utair задержала на пять часов рейс из Сургута до Тюмени. В справочной службе Рощино журналисту URA.RU рассказали, что такая ситуация сложилась из-за позднего прибытия судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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