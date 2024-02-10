В открывшейся после ремонта курганской поликлинике меняют освещение и водопровод

После капитального ремонта первого этажа в Курганской поликлинике №1 приступают к реконструкции второго. Сумма контракта составила 3,5 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». Подрядчик в числе прочих работ должен заменить системы освещения, отопления и водоотведения.
«Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа ГБУ „Курганская поликлиника №1“. Цена контракта (максимальная): 3 500 000 рублей», — указано в описании проекта.
По условиям контракта, в медучреждении должны произвести монтажные и отделочные работы. Здесь поменяют деревянные дверные блоки на алюминиевые, переустановят цементные стяжки, заменят керамогранит, линолеум, сделают подвесной и алюминиевый реечный потолки, покрасят стены, установят алюминиевые перегородки.
Проект разбит на два этапа. Все работы должны быть завершены к 15 февраля 2025 года, написано в техзадании контракта.
Ремонт на первом этаже в филиале Курганской поликлинике №1 закончился в конце 2023 года. К концу января 2024 года там обновили регистратуру. Главврач учреждения Владимир Безлер отмечал, что планирует закупить новую офисную мебель, навигацию и кулеры.
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