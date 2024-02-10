10 февраля 2024
09 февраля 2024

В открывшейся после ремонта курганской поликлинике меняют освещение и водопровод

На ремонт второго этажа Курганской поликлиники №1 власти выделили 3,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Онкологический диспансер. Курган, поликлиника, онкологический диспансер, областной онкологический диспансер
Капремонт первого этажа в Курганской поликлинике №1 завершился в конце прошлого года Фото:

После капитального ремонта первого этажа в Курганской поликлинике №1 приступают к реконструкции второго. Сумма контракта составила 3,5 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». Подрядчик в числе прочих работ должен заменить системы освещения, отопления и водоотведения.

«Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа ГБУ „Курганская поликлиника №1“. Цена контракта (максимальная): 3 500 000 рублей», — указано в описании проекта.

По условиям контракта, в медучреждении должны произвести монтажные и отделочные работы. Здесь поменяют деревянные дверные блоки на алюминиевые, переустановят цементные стяжки, заменят керамогранит, линолеум, сделают подвесной и алюминиевый реечный потолки, покрасят стены, установят алюминиевые перегородки.

Проект разбит на два этапа. Все работы должны быть завершены к 15 февраля 2025 года, написано в техзадании контракта.

Ремонт на первом этаже в филиале Курганской поликлинике №1 закончился в конце 2023 года. К концу января 2024 года там обновили регистратуру. Главврач учреждения Владимир Безлер отмечал, что планирует закупить новую офисную мебель, навигацию и кулеры.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После капитального ремонта первого этажа в Курганской поликлинике №1 приступают к реконструкции второго. Сумма контракта составила 3,5 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». Подрядчик в числе прочих работ должен заменить системы освещения, отопления и водоотведения. «Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа ГБУ „Курганская поликлиника №1“. Цена контракта (максимальная): 3 500 000 рублей», — указано в описании проекта. По условиям контракта, в медучреждении должны произвести монтажные и отделочные работы. Здесь поменяют деревянные дверные блоки на алюминиевые, переустановят цементные стяжки, заменят керамогранит, линолеум, сделают подвесной и алюминиевый реечный потолки, покрасят стены, установят алюминиевые перегородки. Проект разбит на два этапа. Все работы должны быть завершены к 15 февраля 2025 года, написано в техзадании контракта. Ремонт на первом этаже в филиале Курганской поликлинике №1 закончился в конце 2023 года. К концу января 2024 года там обновили регистратуру. Главврач учреждения Владимир Безлер отмечал, что планирует закупить новую офисную мебель, навигацию и кулеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...