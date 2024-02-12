12 февраля 2024

В больнице газовой столицы ЯНАО появился новый аппарат

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, реабилитационное отделение, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
Теперь медики смогут обследовать опухоли в колене, разрывы и растяжения связок Фото:

В центральной горбольнице Нового Уренгоя установили аппарат для исследования коленного сустава. Теперь медики смогут обследовать опухоли, разрывы и растяжения, деформации сустава, сообщают в правительстве ЯНАО.

«Комплекс оборудования можно без преувеличения назвать уникальным. С помощью этих аппаратов мы имеем возможность проводить курсы восстановительного лечения для пациентов практически с любой патологией: от спинальных и черепно-мозговых травм до последствий инсульта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое возвели радиологический корпус больницы. Завершается стройка здания хирургического отделения.

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В центральной горбольнице Нового Уренгоя установили аппарат для исследования коленного сустава. Теперь медики смогут обследовать опухоли, разрывы и растяжения, деформации сустава, сообщают в правительстве ЯНАО. «Комплекс оборудования можно без преувеличения назвать уникальным. С помощью этих аппаратов мы имеем возможность проводить курсы восстановительного лечения для пациентов практически с любой патологией: от спинальных и черепно-мозговых травм до последствий инсульта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое возвели радиологический корпус больницы. Завершается стройка здания хирургического отделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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