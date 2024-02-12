В больнице газовой столицы ЯНАО появился новый аппарат

В центральной горбольнице Нового Уренгоя установили аппарат для исследования коленного сустава. Теперь медики смогут обследовать опухоли, разрывы и растяжения, деформации сустава, сообщают в правительстве ЯНАО.
«Комплекс оборудования можно без преувеличения назвать уникальным. С помощью этих аппаратов мы имеем возможность проводить курсы восстановительного лечения для пациентов практически с любой патологией: от спинальных и черепно-мозговых травм до последствий инсульта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое возвели радиологический корпус больницы. Завершается стройка здания хирургического отделения.
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