13 февраля 2024

В ЯНАО суд вынес приговор хозяйке наркопритона, куда ходили подростки

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Жительница Муравленко получила 15 лет колонии с отсрочкой наказания Фото:

Суд Муравленко (ЯНАО) приговорил к длительному сроку заключения местную жительницу за предоставление помещения для употребления наркотиков и склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«По данным следствия и суда, в 2021 и 2022 годах в городе Муравленко 26-летняя местная жительница, являющаяся потребителем наркотических средств, путем убеждений и уговоров склоняла своих знакомых к употреблению наркотиков. Следствием установлено шесть потерпевших, трое из которых являются несовершеннолетними в возрасте 17 лет», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Жительница Муравленко получила 15 лет колонии с отсрочкой реального отбывания наказания. Отсрочка предоставлена женщине на основании части 1 статьи 82 УК РФ, что может означать наличие у нее малолетних детей.

По данным следствия, осужденная предоставляла квартиру наркозависимым гражданам, в которой те употребляли запрещенные вещества. В 2023 году притон был выявлен и ликвидирован отделом по наркоконтролю ОМВД по Муравленко.

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Суд Муравленко (ЯНАО) приговорил к длительному сроку заключения местную жительницу за предоставление помещения для употребления наркотиков и склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По данным следствия и суда, в 2021 и 2022 годах в городе Муравленко 26-летняя местная жительница, являющаяся потребителем наркотических средств, путем убеждений и уговоров склоняла своих знакомых к употреблению наркотиков. Следствием установлено шесть потерпевших, трое из которых являются несовершеннолетними в возрасте 17 лет», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Жительница Муравленко получила 15 лет колонии с отсрочкой реального отбывания наказания. Отсрочка предоставлена женщине на основании части 1 статьи 82 УК РФ, что может означать наличие у нее малолетних детей. По данным следствия, осужденная предоставляла квартиру наркозависимым гражданам, в которой те употребляли запрещенные вещества. В 2023 году притон был выявлен и ликвидирован отделом по наркоконтролю ОМВД по Муравленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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