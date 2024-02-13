В ЯНАО суд вынес приговор хозяйке наркопритона, куда ходили подростки

Жительница Муравленко получила 15 лет колонии с отсрочкой наказания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Суд Муравленко (ЯНАО) приговорил к длительному сроку заключения местную жительницу за предоставление помещения для употребления наркотиков и склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«По данным следствия и суда, в 2021 и 2022 годах в городе Муравленко 26-летняя местная жительница, являющаяся потребителем наркотических средств, путем убеждений и уговоров склоняла своих знакомых к употреблению наркотиков. Следствием установлено шесть потерпевших, трое из которых являются несовершеннолетними в возрасте 17 лет», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Жительница Муравленко получила 15 лет колонии с отсрочкой реального отбывания наказания. Отсрочка предоставлена женщине на основании части 1 статьи 82 УК РФ, что может означать наличие у нее малолетних детей.

По данным следствия, осужденная предоставляла квартиру наркозависимым гражданам, в которой те употребляли запрещенные вещества. В 2023 году притон был выявлен и ликвидирован отделом по наркоконтролю ОМВД по Муравленко.